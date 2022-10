Chi è stato eliminato nella stagione 31 di DWTS, settimana 5?

Ballando con le stelle la stagione 31 la settimana 5 è stata un episodio molto emozionante. Il tema della settimana 5 era “L’anno più memorabile”, che ha visto ogni celebrità concorrente ballare su una canzone che rappresenta il loro anno più memorabile. Alcune storie sono state strazianti, altre sono state fonte di ispirazione, ma una cosa è certa, stavamo tutti piangendo! E, alla fine della puntata, Ballando con le stelle caduto un colpo di scena che cambia tutto! Ma prima, veniamo ai punteggi di questa settimana e all’ultima eliminazione.

Avviso spoiler! Se vi siete persi l’episodio di stasera, tenete presente che ci sono spoiler più avanti. Vai in streaming l’episodio su Disney+ prima di continuare a leggere.

Il mio tema preferito su Ballando con le stelle, è sempre stata la notte Disney. Adoro le prestazioni uniche di ogni squadra in un classico o preferito della Disney. Tuttavia, dopo l’episodio di stasera, devo dire che Most Memorable Year è un nuovo favorito.

Gabby e Val Ballando con le Stelle punteggio settimana 5: 36

Gabby ancora una volta offre una bellissima performance, ottenendo un punteggio quasi perfetto con tutti e nove. Il suo partner Val era incredibilmente orgoglioso. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-9, Len-9, Derek-9, Bruno-9.

Charli e Mark Ballando con le stelle punteggio settimana 5: 39

Non so voi ragazzi, ma mi sto ancora asciugando le lacrime dopo quella potente esibizione! È stato bello vedere Charli aprirsi sui suoi problemi di salute mentale. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-10, Len-9, Derek-10, Bruno-10.

Wayne e Witney Ballando con le stelle punteggio settimana 5: 37

Wayne è stato fenomenale, ma non ci aspettavamo niente di meno da lui. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-9, Len-9, Derek-9, Bruno-10.

Trevor ed Emma Ballando con le stelle punteggio settimana 5: 32

Che storia motivazionale e performance di Trevor ed Emma! Il duo ha ottenuto il miglior punteggio finora in questa stagione. Otto su tutta la linea! Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-8, Derek-8, Bruno-8.

Daniel e Britt Ballando con le stelle punteggio settimana 5: 34

Un’altra fantastica settimana per Daniel e Britt! Che performance emotiva. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-8, Derek-9, Bruno-9.

Shangela e Gleb Ballando con le stelle punteggio settimana 5: 32

Un’altra notte di 8 di fila per Shangela e Gleb! Anche se sarebbe stato bello vedere il duo ottenere un punteggio più alto, un 32 è abbastanza buono! Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-8, Derek-8, Bruno-8.

Selma e Sasha Ballando con le stelle nella settimana 5 punteggio: 40

Quando Selma NON ci regala una performance emotiva, di grande impatto e potente? La risposta è mai! Tuttavia, questo deve essere il più straziante poiché Selma ha annunciato che non sarebbe tornata a causa di problemi di salute. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-10, Len-10, Derek-10, Bruno-10.

Heidi e Artem Ballando con le stelle punteggio settimana 5: 36

Tale madre tale figlia! Entrambe le signore D’Amelio consegnate ancora una volta! Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-9, Len-9, Derek-9, Bruno-9.

Jordin e Brandon Ballando con le stelle punteggio settimana 5: 33

Jordin e Brandon hanno ottenuto un punteggio simile alla scorsa settimana e vorrei che fosse stato un po’ più alto! Ma lo prendiamo noi! Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-8, Derek-8, Bruno-9.

Vinny e Koko Ballando con le stelle punteggio settimana 5: 32

Per citare i giudici, questo è stato il miglior ballo di Vinny! È stato molto divertente, ed è proprio di questo che parla Vinny. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-8, Derek-8, Bruno-8.

Jessie e Alan Ballando con le stelle punteggio settimana 5: 29

Questa esibizione di danza non è stata emozionante come le altre, ma è stata comunque molto ben fatta! Dopotutto, non tutte le storie devono essere strazianti, devono solo avere un significato. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-7, Derek-8, Bruno-7.

Joseph e Daniella Ballando con le stelle punteggio settimana 5: 34

Joseph ha voluto un nove dall’inizio della stagione e finalmente l’ha ottenuto! Molto meritato! Speriamo che siano solo 9 da qui in poi. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-9, Len-8, Derek-9, Bruno-8.

Chi è stato eliminato nella stagione 31 di DWTS, settimana 5?

Selma e Sasha sono fuori da questa gara, ma Selma non è stata eliminata, si è invece ritirata per problemi di salute. Ci mancherà Selma, che ha mostrato vero talento e grazia!