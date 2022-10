Chi è stato eliminato nella stagione 31 di DWTS, settimana 4?

Ballando con le stelle la stagione 31 la settimana 4 era tutta incentrata sulla Disney. I classici preferiti della Disney, Marvel e altro! Quale esibizione di ballo è stata la tua preferita? Come è andata la tua squadra del cuore? Ancora più importante, chi è fuori gara? Esaminiamo i punteggi e la squadra che è stata eliminata stasera.

Quando si tratta di serate a tema, Disney Night è una delle mie preferite in assoluto! Giuseppe vestirsi da Ercole era perfetto! Ho apprezzato molto anche Jordin Sparks e lei Cocco prestazione. Tutti hanno davvero fatto del loro meglio! Sfortunatamente, una squadra è dovuta andare alla fine della notte.

Avviso spoiler! Se vi siete persi l’episodio di stasera (10 ottobre) di Ballando con le stelle, si prega di notare che ci sono spoiler più avanti! Vai in streaming l’episodio sulla piattaforma Disney+. Ora, come direbbe Tara, prendiamo quei punteggi!

Ballando con le stelle stagione 31 settimana 4 punteggi

Ancora una volta il tema della serata è stata la Disney Night! Da High School Musical, Guardiani della Galassia, Ercole, e altro ancora, ci è stato ricordato quanto sia magico il mondo di Topolino. Purtroppo non tutti si sono comportati bene.

Gabby e Val Ballando con le stelle nella settimana 4 punteggio: 36

Questa stagione di DWTS è pieno di celebrità di talento e Gabby e Val sono tra le migliori. Basta dare un’occhiata al loro punteggio quasi perfetto. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-9, Len-9, Derek-9, Bruno-9.

Charli e Mark Ballando con le stelle punteggio settimana 4: 36

Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-9, Len-9, Derek-9, Bruno-9.

Wayne e Witney Ballando con le stelle punteggio settimana 3: 36

La scorsa settimana abbiamo visto i primi 9 della stagione, ma Wayne e Witney sono tornati questa settimana con 9 su tutta la linea! Questo duo continua a stupire i giudici! Sono stati davvero fantastici. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-9, Len-9, Derek-9, Bruno-9.

Trevor ed Emma Ballando con le stelle punteggio settimana 4: 28

Una squadra che continua a lottare è Trevor ed Emma. È straziante vedere quanto sia deluso Trevor quando viene criticato e apprende i suoi punteggi. Questa settimana, sono stati tutti 7 per il duo. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-7, Derek-7, Bruno-7.

Daniel e Britt Ballando con le stelle punteggio settimana 4: 29

Anche se i giudici avevano una o due cose negative da dire sulla prestazione di Daniel, i suoi punteggi sono stati piuttosto grandi. Voglio dire, non eccezionale come la scorsa settimana, ma comunque abbastanza buono. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-7, Derek-7, Bruno-8.

Shangela e Gleb Ballando con le stelle punteggio settimana 4: 32

Un’altra fantastica settimana per il dinamico duo Shangela e Gleb. Questi due sono sempre pronti a stupire. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-8, Derek-8, Bruno-8.

Selma e Sasha Ballando con le stelle nella settimana 4 punteggio: 32

C’è qualcosa che Selma non può fare? Non credo! Ha battuto le probabilità più e più volte. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-8, Derek-8, Bruno-8.

Heidi e Artem Ballando con le stelle punteggio settimana 4: 34

Una cosa che non mi aspettavo in questa stagione era che Heidi fosse così brava! È sicuramente una buona concorrente in questa stagione, dando a sua figlia Charli una corsa per i suoi soldi. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-9, Len-8, Derek-8, Bruno-9.

Jordin e Brandon Ballando con le stelle punteggio settimana 4: 34

La performance di Jordin e Brandon a Cocco“Remember Me” è stato magico! E suo figlio tra il pubblico è stato così commovente. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-9, Len-8, Derek-8, Bruno-9.

Vinny e Koko Ballando con le stelle punteggio settimana 4: 29

Le cose stanno migliorando per Vinny e Koko! Non hanno fatto troppo caldo in questa stagione, ma alla fine i due hanno mostrato miglioramenti. Hanno lavorato sodo e ha dato i suoi frutti. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-7, Derek-7, Bruno-7.

Sam e Cheryl Ballando con le stelle punteggio settimana 4: 25

Purtroppo uno dei punteggi più bassi è andato a Sam e Cheryl. In poche parole, Sam ha lottato questa settimana. Incrociamo le dita per lui e Cheryl la prossima volta. Devono raggiungere un 8 o più! Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-6, Derek-6, Bruno-6.

Jessie e Alan Ballando con le stelle nella settimana 3 hanno ottenuto un punteggio di 31

Venendo da un 26, un 31 è fantastico! Mi piace vedere quanto tutte queste squadre siano migliorate dal primo giorno. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-7, Derek-8, Bruno-8.

Joseph e Daniella Ballando con le stelle punteggio settimana 4: 28

Daniela è tornata! La compagna di ballo originale di Joseph, Daniella, è tornata dopo essere stata malata nelle ultime due settimane. Ora, non hanno ottenuto risultati eccezionali, questo duo ha bisogno di affinare le proprie abilità e tornare più forte la prossima settimana. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-7, Derek-7, Bruno-7.

Chi è stato eliminato nella stagione 31 di DWTS, settimana 4?

Le ultime due squadre questa settimana erano Sam e Cheryl e Trevor ed Emma. Quando si è trattato di salvare una squadra, i giudici hanno concordato di salvare Trevor ed Emma, ​​commentando che meritano un’altra possibilità su Sam e Cheryl. Detto questo, Sam e Cheryl sono fuori concorso.

Per chi hai votato? Per quale squadra tifi in questa stagione? Eri triste vedere Sam e Cheryl eliminati? Ci vediamo lunedì prossimo, 17 ottobre!