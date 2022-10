Chi è stato eliminato nella stagione 31 di DWTS, settimana 3?

Un altro lunedì, un altro giro di spettacoli di ballo Ballando con le stelle. Ma per quanto fossero belli i balli stasera, qualcuno doveva andare a casa! Chi è stato eliminato DWTS stagione 31 settimana 3? Spoiler avanti!

Avviso spoiler finale! Se ti sei perso DWTS settimana 3, vai a guardare Ballando con le stelle stagione 31 settimana 2 prima di leggere in anticipo: puoi trasmetterlo in streaming su Hulu. Ora, pronti per i punteggi e per superare la squadra eliminata? Andiamo a questo.

Ballando con le stelle stagione 31 episodio 3 punteggi

Il tema era la notte di James Bond, quindi ogni squadra ha ballato su una delle canzoni di successo del musicista defunto. Ecco come ha fatto ogni squadra, il loro punteggio e quale canzone hanno ballato. Avviso spoiler finale! Elenchiamo le squadre in ordine in base al punteggio, dal punteggio più alto al punteggio più basso.

Gabby e Val Ballando con le stelle nella settimana 2: 33

Gabby e Val hanno ottenuto uno dei punteggi più alti la scorsa stagione. Come hanno fatto questa settimana? Anche meglio! Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-8, Derek-8, Bruno-9.

Charli e Mark Ballando con le stelle nella settimana 3 hanno ottenuto un punteggio di 33

Charlie e Mark hanno ottenuto un altro punteggio stellare? Scommetti! Charli e Mark hanno ballato al ritmo di “No Time To Die” di Billie Eilish e che bella performance è stata. La coppia segna i primi 9 della stagione! Carrie Ann-8, Len-8, Derek-8, Bruno-9.

Wayne e Witney Ballando con le stelle punteggio settimana 3: 33

.OH! Altri 9, i secondi 9 della stagione! Wayne e Witney hanno impressionato ancora una volta i giudici.[Eccolaripartizionedelloropunteggio:CarrieAnn-8Len-8Derek-8Bruno-9[Here’sthebreakdownoftheirscore: CarrieAnn-8Len-8Derek-8 Bruno-9

Punteggio della terza settimana di Trevor ed Emma Ballando con le stelle:

Cheryl e Sam hanno ricevuto recensioni contrastanti per la loro performance di James Bond. Tuttavia, hanno ricevuto punteggi abbastanza buoni e hanno ottenuto un punto in più rispetto alla scorsa settimana. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-6, Derek-7, Bruno-7.

Punteggio della terza settimana di Daniel e Britt Ballando con le stelle:

Daniel e Britt continuano a mostrare la loro incredibile chimica, e questa settimana è stato davvero ripagato. Guardare Daniel ballare ci lascia sempre ispirati. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-7, Derek-8, Bruno-8.

Shangela e Gleb Ballando con le stelle punteggio settimana 3: 30

Shangela ha portato il sexy sulla pista da ballo! Era bellissima e ballava magnificamente! Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-7, Derek-7, Bruno-8.

Punteggio della terza settimana di Selma e Sasha Ballando con le stelle:

Selma e Sasha sono la mia coppia preferita da vedere esibirsi ogni settimana! Sono una tale gioia da guardare. Ancora una volta, segnano 7 su tutta la linea. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-7, Derek-7, Bruno-7.

Heidi e Artem Ballando con le stelle punteggio settimana 3: 32

Ok, ora sappiamo dove prende le mosse Charli. Heidi è stata fantastica questa settimana. Potrebbe non aver ricevuto un 9, ma 8 su tutta la linea non è affatto male. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-8, Derek-8, Bruno-8.

Jordin e Brandon Ballando con le stelle punteggio settimana 3: 29

Jordin e Brandon hanno ricevuto recensioni contrastanti, come molte altre squadre finora in questa stagione. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-7, Derek-7, Bruno-8.

Vinny e Koko Ballando con le stelle punteggio settimana 3: 23

La star del reality Vinny e il ballerino professionista Koko non hanno avuto la stagione migliore. Questa settimana, i giudici hanno commentato che mentre questo non era il loro miglior ballo, non era il peggio. Tuttavia, hanno ricevuto un punteggio molto basso. Quindi forse è stato il loro peggio? Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-6, Len-5, Derek-6, Bruno-6.

Sam e Cheryl Ballando con le stelle punteggio settimana 3: 25

Sam ha dimostrato così tanti miglioramenti rispetto alla scorsa settimana. Ha ancora alcune cose su cui lavorare, ma tutto sommato è stato fantastico! Ma i giudici erano d’accordo? Non così tanto. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-6, Len-6, Derek-6, Bruno-7.

Jessie e Alan Ballando con le stelle nella settimana 3 hanno ottenuto un punteggio di 26

Un 26! Non troppo malandato, ma avrebbero potuto farlo, hanno commentato i giudici. Possono riprendersi da questo la prossima settimana? Resta da vedere. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-6, Len-6, Derek-7, Bruno-7.

Joseph e Alexis* Ballando con le stelle punteggio settimana 3: 29

Il compagno di ballo di Joseph era di nuovo fuori con il COVID, quindi Alexis è venuto in soccorso! Ora che i due sono più abituati l’uno all’altro, hanno offerto una performance straordinaria. Il loro meglio ancora, hanno commentato i giudici. Allora perché i 7, mi chiedo? Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-7, Derek-7, Bruno-7.

Cheryl e Louis Ballando con le stelle punteggio settimana 3: 24

Cheryl e Louis sono tornati in questo modo determinati a mostrare miglioramenti. E anche se questo ballo non è stato il massimo, almeno hanno ottenuto un punteggio più alto della settimana scorsa! Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-6, Len-6, Derek-6, Bruno-6.

Chi è stato eliminato nella stagione 31 di DWTS, settimana 3?

Come ogni settimana, ogni squadra ha portato il suo gioco A dopo aver imparato una o due cose dalla scorsa settimana. Purtroppo, una squadra ha dovuto tornare a casa alla fine della serata. Chi è stata la terza squadra eliminata in questa stagione? Avviso spoiler finale! La terza squadra ad andarsene Ballando con le stelle stagione 31, era… Cheryl e Louis!

Per chi hai votato? Per quale squadra tifi in questa stagione? Ci vediamo lunedì prossimo, 10 ottobre!