Chi è stato eliminato nella stagione 31 di DWTS, settimana 2?

Quale squadra è stata eliminata nell’episodio di stasera (26 settembre). Ballando con le stelle stagione 31? Se ti sei perso DWTS settimana 2, tieni presente che ci sono spoiler in arrivo! Vai a guardare Ballando con le stelle stagione 31 settimana 2 prima di leggere avanti.

Il 19 settembre Ballando con le stelle la stagione 31 è stata presentata in anteprima sulla piattaforma di streaming Disney+. I fan erano super curiosi di sapere come avrebbe funzionato la serie di gare di ballo di lunga data ora che è stata trasferita su Disney+ dalla ABC. Un altro grande cambiamento è l’aggiunta di Alfonso Ribeiro come co-conduttore.

Ballando con le stelle stagione 31 episodio 2 punteggi

Il tema era la notte di Elvis, quindi ogni squadra ha ballato su una delle canzoni di successo del musicista defunto. Ecco come ha fatto ogni squadra, il loro punteggio e quale canzone hanno ballato. Avviso spoiler finale! Elenchiamo le squadre in ordine in base al punteggio, dal punteggio più alto al punteggio più basso.

Gabby e Val Ballando con le stelle nella settimana 2: 32

“Can’t Help Falling in Love” è una delle mie canzoni preferite e Gabby e Val le hanno reso giustizia! Che spettacolo elegante. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-8, Derek-8, Bruno-8.

Charli e Mark Ballando con le stelle punteggio settimana 2: 32

La migliore squadra della scorsa settimana, Charli e Mark, ha ballato al ritmo di “Bossa Nova Baby” di Elvis e continuano a stupire i giudici! Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-8, Derek-8, Bruno-8.

Wayne e Witney Ballando con le stelle punteggio settimana 2: 32

La coppia ha ballato su “Burning Love”, è stato il ballo finale della notte e che modo di concludere Elvis Night. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-8, Derek-8, Bruno-8.

Trevor ed Emma Ballando con le stelle punteggio settimana 2: 30

“Always On My Mind” è stato interpretato da Trevor ed Emma. È stata una performance molto appassionata e i giudici l’hanno adorata! Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-7, Derek-8, Bruno-8.

Daniel e Britt Ballando con le stelle punteggio settimana 2: 29

Daniel e Britt hanno dimostrato di avere grande chimica e talento. Questa settimana si sono esibiti in “King Creole”. Daniel continua a stupirci! Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-7, Derek-7, Bruno-8.

Shangela e Gleb Ballando con le stelle punteggio settimana 2: 28

“Shake, Rattle, and Roll” è la canzone eseguita da Shangela e Gleb. Infine, una squadra che ha ricevuto feedback per lo più positivi dopo aver mostrato molti miglioramenti. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-7, Derek-7, Bruno-7.

Selma e Sasha Ballando con le stelle nella settimana 2 punteggio: 28

Selma ci ha lasciato motivati ​​e ispirati dopo la loro esibizione nella serata della premiere. Questa settimana hanno ballato “Jailhouse Rock” e che lavoro straordinario hanno fatto! Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-7, Derek-7, Bruno-7.

Heidi e Artem Ballando con le stelle punteggio settimana 2: 28

La coppia ha ballato su “Suspicious Minds” e Heidi era tutta sorridente durante la sua esibizione, ma stava sorridendo dopo che il loro punteggio era stato assegnato? Decisamente. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-7, Derek-7, Bruno-7.

Jordin e Brandon Ballando con le stelle nella settimana 2 punteggio: 27

Jordin e Brandon hanno ricevuto recensioni contrastanti dopo aver ballato il passo veloce di “Hound Dog” di Elvis Presley, ma penso che un punteggio di 27 sia una vittoria per il duo! Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-6, Derek-7, Bruno-7.

Vinny e Koko Ballando con le stelle nella settimana 2 punteggio: 27

La scorsa settimana, Vinny e Koko non hanno ricevuto un punteggio stellare. Hanno fatto meglio questa volta? La coppia ha ballato su “Viva Las Vegas”, una delle più grandi canzoni di Elvis Presley. Questo li ha aiutati? Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-6, Derek-7, Bruno-7.

Sam e Cheryl Ballando con le stelle punteggio settimana 2: 26

Cheryl e Sam hanno eseguito “Heartbreak Hotel” e, come la maggior parte delle squadre questa settimana, hanno ricevuto recensioni contrastanti dai giudici. Hanno notato un miglioramento, ma hanno anche indicato i loro difetti. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-6, Len-6, Derek-7, Bruno-7.

Jessie e Alan Ballando con le stelle nella settimana 2 hanno ottenuto un punteggio di 25

“Trouble” è stato interpretato da Jessie e Alan, che hanno dato il via alla serata. Hanno ricevuto recensioni contrastanti dai giudici, ma un punteggio complessivo di 25 non è male. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-6, Derek-6, Bruno-6.

Joseph e Alexis* Ballando con le stelle punteggio settimana 2: 24

Con il suo compagno di ballo fuori con COVID, Joseph è stato accoppiato con Alexis. La coppia ha ballato su “If I Can Dream” ed è stata ben accolta dai giudici. Joseph è stato elogiato per le sue mosse e per la rapidità con cui ha imparato. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-6, Len-6, Derek-6, Bruno-6.

Teresa e Pasha Ballando con le stelle punteggio settimana 2: 23

La coppia ha dato il massimo e ha ballato “All Shook Up”. Teresa voleva davvero fare bene dopo aver segnato così in basso la scorsa settimana, il suo duro lavoro ha dato i suoi frutti? Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-6, Len-5, Derek-6, Bruno-6.

Cheryl e Louis Ballando con le stelle punteggio settimana 2: 21

Cheryl e Louis hanno ballato su “A Little Less Conversation”, determinati a segnare meglio della scorsa settimana. Sfortunatamente, non era così. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-5, Len-6, Derek-5, Bruno-5.

Chi è stato eliminato nella stagione 31 di DWTS, settimana 2?

Ogni squadra ha portato il suo gioco A dopo aver imparato una o due cose dalla scorsa settimana. Alla fine, come ogni settimana, una squadra è dovuta tornare a casa. Chi è stata la seconda squadra eliminata in questa stagione? Avviso spoiler finale! La seconda squadra a partire Ballando con le stelle stagione 31, era… Teresa e Pasha!

Per chi hai votato? Per quale squadra tifi in questa stagione? Ci vediamo lunedì prossimo, 3 ottobre!