Chi è stato eliminato nella stagione 31 di DWTS, settimana 1?

Ballando con le stelle è arrivata la stagione 31! E che serata per la prima è stata. Se te lo sei perso, dai un’occhiata all’episodio sulla piattaforma Disney+. Se siete stati tutti coinvolti e avete guardato i primi balli dal vivo, ma volete ricapitolare i punteggi perché ve ne siete persi uno o due, siamo al vostro fianco!

Ogni settimana, analizzeremo i punteggi della squadra, condividendo ciò che i giudici hanno segnato alle squadre e il loro punteggio complessivo in modo da poter tenere traccia di questa stagione insieme.

La prossima settimana è la notte di Elvis! Andrà bene! Non solo tutte le canzoni di Elvis sono grandi successi, ma anche il film recente Elvis, ci ha fatto innamorare di nuovo delle canzoni. Sono emozionato per una notte piena di canzoni di Elvis, e non vedo l’ora di vedere quale squadra ballerà quale canzone. Senza contare che scopriremo anche quale coppia è stata la prima ad essere eliminata.

Ballando con le stelle stagione 31 episodio 1 punteggi

Ora, mentre aspettiamo la prossima settimana, perché non rivediamo i balli (e gli spartiti)! Il punteggio più popolare nel primo episodio era cinque, il che non è terribile considerando che questo era solo il primo episodio e i nervi erano ai massimi livelli. Quindi andiamo a questo! In ordine dal più alto al più basso, eccoli qui…

Charli e Ballando con le stelle punteggio settimana 1: 32

Ehm, va bene! Ci vediamo Charli D’Amelio con quelle mosse. Sapevo che Charli avrebbe fatto bene, ma non così bene come ha fatto lei. La star di TikTok ha collaborato con Mark Ballas. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-8, Derek-8, Bruno-8.

Wayne e Witney Ballando con le stelle punteggio settimana 1: 29

Wayne Brady e Witney Carson si sono uniti e Wayne ha sicuramente portato il suo gioco A+ sulla pista da ballo! La coppia ha ottenuto i primi otto della notte! Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-7, Derek-7, Bruno-8.

Gabby e Val Ballando con le Stelle Punteggio settimana 1: 28

Gabby Windey ha collaborato con Val Chmerkovskiy (il mio ballerino professionista preferito su DWTS) ed è stato fantastico! Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-7, Derek-7, Bruno-7.

Shangela e Gleb Ballando con le stelle punteggio settimana 1: 28

Un applauso per questa squadra! Shangela e Gleb Savchenko ci hanno stupito tutti con la loro performance in “When I Grow Up” dei Pussycat Dolls. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-7, Derek-7, Bruno-7.

Selma e Sasha Ballando con le stelle punteggio settimana 1: 28

Wow, che ballo magico! Selma è un’ispirazione per tutti! Selma Blair e Sasha Farber hanno davvero stupito il pubblico. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-7, Derek-7, Bruno-7.

Daniel e Britt Ballando con le stelle punteggio settimana 1: 27

Personalmente, questo è stato uno dei miei balli preferiti della notte! Daniel Durant e Britt Stewart hanno ballato a . Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-6, Derek-7, Bruno-7.

Jordin e Brandon Ballando con le stelle punteggio settimana 1: 26

Jordin Sparks e Brandon Armstrong hanno ballato su “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)” di Whitney Houston. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Len-6, Derek-6, Bruno-7.

Joseph e Daniella Ballando con le stelle punteggio settimana 1: 23

Joseph Baena è venuto con tutta l’energia! È stato un ballo divertente, Daniella Karagach è un’ottima istruttrice di ballo. La coppia ha ballato su “Pump It Harder” dei Black Eyed Peas. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-6, Len-5, Derek-6, Bruno-6.

Heidi e Artem Ballando con le stelle punteggio settimana 1: 24

L’influencer Heidi D’Amerlio e il ballerino professionista Artem Chigvintsev (che ha vinto la scorsa stagione) sono andati al ballo e non erano affatto troppo malandati. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-6, Len-6, Derek-6, Bruno-6.

Trevor ed Emma Ballando con le stelle punteggio settimana 1: 21

Trevor Donovan ha ammesso di non essere un grande ballerino. Ma ehi, non pensavo che si fosse comportato male! Molto meglio di come sarei stato io. Trevor Donovan ed Emma Slater hanno ballato su “Ballando con me stesso” di Billy Idol. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-5, Len-5, Derek-5, Bruno-6.

Cheryl e Louis Ballando con le stelle punteggio settimana 1: 21

Cheryl Ladd sembrava e ballava meravigliosamente! Louis Van Amstel è un grande istruttore di danza. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-6, Len-5, Derek-5, Bruno-5.

Sam e Cheryl Ballando con le stelle punteggio settimana 1: 20

Sam Champion e Cheryl Burke hanno ballato al ritmo di “Tiny Dancer” di Elton John. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-5, Len-5, Derek-5, Bruno-5.

Jessie e Alan Ballando con le stelle punteggio settimana 1: 20

Jessie James Decker e Alan Bersten hanno segnato cinque punti su tutta la linea. Come abbiamo detto, il cinque sembrava essere il numero magico stasera. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-5, Len-5, Derek-5, Bruno-5.

Teresa e Pasha Ballando con le stelle punteggio settimana 1: 20

La star del reality Teresa Giudice e la ballerina professionista Pasha Pashkov hanno ballato su “We Found Love” di Rihanna. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-5, Len-5, Derek-5, Bruno-5.

Vinny e Koko Ballando con le stelle punteggio settimana 1: 19

La star del reality Vinny Guadagnino e il suo compagno di ballo Koko Iwasaki hanno ballato al ritmo della hit dell’estate 2022 di Bad Bunny “Ití Me Preguntó”. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-4, Len-4, Derek-5, Bruno-4.

Jason e Peta Ballando con le stelle punteggio settimana 1: 18

L’attore Jason Lewis e Peta Murgatroyd hanno ballato su “Get Lucky” dei Daft Punk, una vera canzone da festa! Ma la squadra è stata fortunata? Non così tanto! Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-5, Len-4, Derek-4, Bruno-5.

Chi è stato eliminato nella stagione 31 di DWTS, settimana 1?

Tutte le squadre hanno fatto del loro meglio e hanno ballato a squarciagola, ma, alla fine, una squadra è dovuta tornare a casa. Ora, qualcuno deve andare alla fine di ogni serata, ma a uno piace essere eliminato per primo! Allora, chi è stato il primo ad uscire in questa stagione? Sfortunatamente, Jason Lewis e Peta Murgatroyd sono stati rimandati a casa.

Per chi hai votato? Per quale squadra tifi in questa stagione? Ci vediamo lunedì prossimo, 26 settembre!