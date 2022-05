Chi è She-Hulk per Bruce Banner chiede ai fan della Marvel dopo il primo trailer

Il primo trailer di Lei-Hulk ha reazioni contrastanti nella borsa, ma una domanda collettiva sul tavolo è: chi è She-Hulk per Bruce Banner?

Spieghiamo come sono correlati Jennifer Walters e Bruce Banner, l’originale Hulk, e vediamo cosa dicono i fan sul primo trailer.

Creato da Jessica Gao per Disney Plus e basato sul personaggio della Marvel Comics, She-Hulk: avvocato è l’ottava serie MCU sulla piattaforma di streaming e vede come protagonisti Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Benedict Wong e altri che seguono Jennifer Walters mentre tenta di guidare un nuovo studio legale nei panni del supereroe verde.

Marvel Contest of Champions | Imperius Rex Motion Comic

BridTV

9957

Marvel Contest of Champions | Imperius Rex Motion Comic

https://i.ytimg.com/vi/vfT-OE9WiGw/hqdefault.jpg

1010695

1010695

centro

13872

Riepilogo del trailer di She-Hulk

Il trailer inizia con una voce fuori campo di Smart Hulk, alias Bruce Banner, che recita l’importanza di essere un supereroe per proteggere le persone.

Dopo che Jennifer Walters è stata presentata come un avvocato richiesto, apprendiamo che è stata istituita una nuova divisione legale sovrumana e vogliono che She-Hulk sia il volto di essa.

Bruce Banner viene presentato come “famiglia”, dove aiuta Jennifer a controllare la sua aggressività in modo che possa rimanere verde senza rabbia, proprio come Smart Hulk.

Chi è She-Hulk per Bruce Banner?

She-Hulk o Jennifer Walters è la cugina di Bruce Banner, come indicato nel materiale originale della Marvel Comics.

Prima apparizione in She-Hulk selvaggia # 1 nel 1979, Bruce salva sua cugina dopo essere stata colpita da un colpo di pistola da un mafioso e ha usato il suo sangue gamma per eseguire una trasfusione, trasformandola in She-Hulk.

Jennifer non è mai diventata forte come Bruce, ma è riuscita a usare la forza che aveva combinato con la sua intelligenza di avvocato di talento per servire la giustizia in modo più discreto.

I fan della Marvel discutono sulla CGI di She-Hulk

Un fan ha riassunto metà dell’opinione del fandom su She-Hulk’s CGI “incompiuta”, confrontandola con gli effetti di Il Re Scorpione:

Un altro fan ha sottolineato che il budget dei Marvel Studios dovrebbe essere in grado di ospitare una CGI migliore se Guerre stellari può farlo:

Impossibile caricare questo contenuto

#SheHulk come spettacolo sembra incredibilmente divertente, ma l’attuale CGI sembra davvero incompiuto e gommoso. So che è la TV, ma le cose di STAR WARS riescono e hanno i budget da regolare. — Christopher Marc (@_ChristopherM) 17 maggio 2022

Infine, questo fan ha sottolineato che la Marvel non doveva realizzare She-Hulk in CGI, soprattutto dopo che gli effetti pratici di Gamora hanno avuto successo:

Impossibile caricare questo contenuto

aggiungi un po’ di altezza e muscoli a gamora e avrai lei-hulk. non hanno dovuto fare cgi completo — jay😫🥵🗿 (@jayjjalen) 18 maggio 2022

Di Jo Craig – [email protected]

She-Hulk: Attorney at Law debutterà il 17 agosto 2022 su Disney Plus.

In altre notizie, chi è Michael Cimino nel Senior Year di Netflix con Rebel Wilson?