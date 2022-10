Chi è rimasto a Ballando con le stelle 2022?

Ogni eliminazione di Ballando con le stelle la stagione 31 sta diventando sempre più difficile man mano che conosciamo i concorrenti delle celebrità. Al momento in cui scrivo, siamo tra cinque settimane! Chi è rimasto Ballando con le stelle 2022? Indipendentemente dal fatto che tu abbia tenuto il passo con la stagione o meno, esaminiamo i concorrenti rimanenti. Naturalmente, si prega di notare che ci sono spoiler più avanti!

Direi che ogni paura che abbiamo avuto riguardo questa nuova stagione di DWTS è stato messo a riposo. L’aggiunta di Alfonso Ribeiro come co-conduttore è stata un’ottima scelta e la serie di gare di ballo trasferita sulla piattaforma di streaming Disney+ è stata una mossa molto intelligente. All’inizio non credevamo fosse una grande mossa, temendo la fine della serie di lunga data, ma ha funzionato davvero! Vedo che Disney+ offre agli abbonati ancora più programmi dal vivo nel prossimo futuro.

I fan erano anche scettici sull’elenco delle celebrità concorrenti per questa stagione. Ma mi sono davvero divertito a guardare ogni squadra crescere. Selma e Sasha sono incredibili, Selma è davvero un’ispirazione. E la star di TikTok Charli ha delle abilità serie! Il mio preferito, però, deve essere Joseph e Daniella. Per chi fai il tifo in questa stagione? Sono già stati eliminati? Diamo un’occhiata al resto Ballando con le stelle concorrenti della stagione 31.

Gabby è ancora su Ballando con le stelle?

Sì, Gabby Windey e il ballerino professionista Val Chmerkovskiy sono ancora in gara. Gabby è meglio conosciuta per il suo tempo L’addio al nubilato. Il loro punteggio più basso finora è di 28 e il più alto di 36. Il Addio al nubilato star ha dimostrato di essere uno studente veloce.

Charli è ancora su Ballando con le stelle?

La star di TikTok Charli D’Amelio è ancora molto attiva DWTS e uno dei migliori ballerini di questa stagione. Charli e il partner Mark Ballas continuano a stupire i giudici ogni settimana. Il duo ha anche segnato i primi 10 della stagione.

Wayne è ancora su Ballando con le stelle?

Il comico Wayne Brady può davvero fare tutto! Insieme al compagno di ballo Witney Carson, questo duo dinamico è la definizione di crescita poiché ogni settimana ottengono punteggi sempre più alti.

Trevor è ancora su Ballando con le stelle?

Trevor Donovan è un attore e modello affermato e presto diventerà ballerino? Non siamo troppo sicuri! Il punteggio più alto di Trevor e della partner Emma Slater finora in questa stagione è stato un 30, il che non è male, ma questa era la loro seconda settimana. I loro due ultimi punteggi sono 27 e 28. Incrociamo le dita per questo duo.

Daniel è ancora su Ballando con le stelle?

Ci piace vedere Daniel e Britt prendere il controllo della pista da ballo. L’attore Daniel Durant lavora più duramente delle altre squadre perché è nato sordo, qualcosa che non saresti in grado di dire guardandolo ballare.

Shangela è ancora su Ballando con le stelle?

Nessuno porta il glamour sul palco come Shangela La corsa di resistenza di RuPaul. La star della drag queen è sempre impeccabile sul palco con il compagno di ballo Gleb Savchenko.

Selma è ancora su Ballando con le stelle?

Selma Blair è una delle due celebrità concorrenti per cui faccio il tifo in questa stagione, quindi sono felice che siano ancora in corsa perché è così presto per la loro eliminazione in questo momento. La partner professionista di danza di Selma è Sasha Farber e adoro la chimica che condividono.

Heidi è ancora su Ballando con le stelle?

Meglio conosciuta come la mamma di Charli, questa star del reality ha dimostrato di sapere una cosa o due sul ballo. Aiuta anche che il compagno di ballo Artem Chigvintsev sia un insegnante straordinario.

Jordin è ancora su Ballando con le stelle?

Dimmi, c’è qualcosa che il cantautore Jordin Sparks non può fare? Non credo! Sfortunatamente, i giudici non sembrano essere d’accordo con noi. Il punteggio più alto di Jordin e Brandon in questa stagione è un 34, il che non è terribile, ma il duo ha segnato meno di 30 in tutte le altre settimane.

Vinny è ancora su Ballando con le stelle?

Una squadra che ha davvero lottato è Vinny e Koko. Il punteggio più basso del duo finora in questa stagione è un 17 e il più alto è un 29, quindi sono decisamente in fondo alla classifica. Arriveranno in finale?

Jessie è ancora su Ballando con le stelle?

Il punteggio più alto della cantante di musica country Jessie James Decker e del partner Alan finora in questa stagione è un 31, che hanno ottenuto nella settimana 4. Inutile dire che questo duo è in fondo alla classifica.

Joseph è ancora su Ballando con le stelle?

Dopo Selma e Sasha, Joseph e Daniella sono la mia squadra preferita! Ora, non hanno ricevuto i punteggi più alti, ma posso sicuramente vedere il potenziale.

Jason Lewis è ancora in Ballando con le stelle?

Purtroppo no. Jason Lewis e il compagno di ballo Peta Murgatroyd sono stati i primi ad andarsene. È sempre triste vedere la prima squadra eliminata. Voglio dire, a chi piace essere il primo a uscire? Ma qualcuno doveva andare!

Teresa Giudice è ancora su Ballando con le stelle?

Il Vere casalinghe La star e partner di ballo Pasha ha avuto un inizio difficile e semplicemente non è riuscito ad arrivare alla terza settimana. Sono stati eliminati nella seconda settimana.

Cheryl Ladd è ancora su Ballando con le stelle?

Sarebbe un no. Il gli angeli di Charlie l’attrice e partner di ballo professionista Louis van Amstel è stata la terza squadra eliminata.

Sam Champion è ancora su Ballando con le stelle?

L’affascinante Buon giorno America il meteorologo ha avuto un corto DWTS resta con la ballerina Cheryl Burke. Il duo è stato il quarto a lasciare questa stagione.

Tieni questa pagina a portata di mano poiché aggiorneremo chi è stato eliminato ogni settimana fino a quando non avremo il campione della stagione 31! Qualche ipotesi su chi potrebbe essere? Ballando con le stelle la stagione 31 trasmette in streaming il lunedì sera alle 20:00 ET solo sulla piattaforma Disney+.