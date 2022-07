Chi è Nina in Only Murders in the Building e ha ucciso Bunny?

Dopo che la prima stagione ha lasciato i fan con un tormentoso cliffhanger quando Bunny Folger è stato ucciso da un nuovo killer misterioso, Only Murders in the Building è tornato sui nostri schermi per la sua tanto attesa seconda stagione.

La nuova puntata non ha perso tempo a assemblare un elenco di potenziali sospetti e uno dei nuovi arrivati ​​della stagione 2, Nina Lin, ha attirato molta attenzione.

Ma chi è Nina Lin in Only Murders in the Building e potrebbe essere stata davvero lei ad uccidere Bunny?

Solo omicidi nell’edificio | Rimorchio della seconda stagione | Hulu BridTV 10452 Solo omicidi nell’edificio | Rimorchio della seconda stagione | Hulu https://i.ytimg.com/vi/z4d7y7GDhDE/hqdefault.jpg 1033110 1033110 centro 13872

Chi è Nina in Solo omicidi nell’edificio?

Nina Lin è la nuova presidente del consiglio di amministrazione dell’Arconia dopo lo scioccante omicidio di Bunny Folger.

È una nuova arrivata nella stagione 2 ed è stata introdotta nel secondo episodio durante il servizio funebre per Bunny, dove Howard rivela che è un’opera ancora più grande di Bunny.

Attualmente gravemente incinta, Nina ha prestato servizio nel consiglio dell’edificio insieme a Bunny prima della sua morte ed è stata preparata da Bunny per sostituirla come presidente del consiglio quando alla fine si è ritirata.

Tuttavia, la coppia aveva entrambi opinioni diverse su quale direzione prendere l’Arconia, con Bunny che preferiva mantenere l’edificio così com’è mentre Nina progettava di modernizzare e monetizzare l’Arconia.

A seguito dei commenti fatti da Mabel nel finale della prima stagione, Bunny decide di non ritirarsi dopotutto, portando a un litigio tra lei e Nina il giorno dell’omicidio.

Hulu

Ha ucciso Bunny?

Nina sembra essere una falsa pista nella morte di Bunny, anche se ci sono molte prove che suggeriscono che potrebbe essere stata coinvolta.

Nell’episodio 3, Nina viene presentata come la principale sospettata dell’omicidio poiché ha un forte motivo per voler uccidere Bunny poiché stava per guadagnare molto dalla sua morte, permettendole di assumere la carica di presidente del consiglio di Arconia e incassare su i suoi piani per modernizzare l’edificio che sarebbero stati ridotti se Bunny fosse rimasto come presidente del consiglio.

Tuttavia, Nina non ha alcun legame apparente con il dipinto di Rose Cooper scomparso che è stato preso dall’appartamento di Bunny e la sua morte sembra essere intrinsecamente legata all’opera d’arte volgare, rendendo Nina una scelta improbabile per il vero assassino.

Come abbiamo visto nella prima stagione di Only Murders in the Building, l’assassino è andato sotto il radar fino all’ultimo paio di episodi, il che significa che per la serie di suggerire così pesantemente che è Nina così presto, deve essere uno stratagemma per conto di gli scrittori.

Hulu

Chi interpreta Nina?

Ad interpretare il ruolo di Nina in Only Murders in the Building è Christine Ko.

L’attrice taiwanese-americana è nata a Chicago, Illinois, il 3 agosto 1988 e ha attualmente 33 anni a luglio 2022.

È cresciuta sia a Taiwan che ad Atlanta, in Georgia, e ha iniziato a recitare professionalmente negli Stati Uniti nel 2012, apparendo nella serie TV migliori amici e colline di Hollywood nello stesso anno.

Da allora, l’attrice è apparsa in quasi 40 ruoli di recitazione, con apparizioni notevoli in The Great Indoors, Hawaii Five-0, Carica e Dave.

Come la maggior parte degli attori dell’industria moderna, Christine Ko è molto attiva sui social media, con account sia su Twitter che su Instagram, con oltre 100.000 follower su quest’ultimo.

Hulu

La seconda stagione di Only Murders in the Building è ora disponibile per lo streaming su Hulu e Disney+ dopo la prima il 28 giugno 2022.

In altre notizie, i fan si stanno chiedendo cosa sia successo a Enzo in Stranger Things 4