Chi è Lucy in Only Murders In The Building e chi la interpreta?

*ATTENZIONE: spoiler in vista per Only Murders In The Building*

Da quando abbiamo fatto la nostra prima visita all’Arconia in Only Murders In The Building, ci è stato presentato una pletora di personaggi colorati e memorabili, principalmente il trio centrale di Charles, Oliver e Mabel.

Nel quarto episodio della seconda stagione, i fan vengono presentati a una nuova arrivata, Lucy, che fa subito sentire la sua presenza all’Arconia poiché è in grado di condividere i segreti del passato dell’edificio.

Ma chi è Lucy in Only Murders In The Building e chi è l’attrice che la interpreta?

Solo Murders In The Building stagione 2, episodio 4 riepilogativo

L’episodio 4 di Only Murders In The Building è arrivato su Hulu e Disney+ martedì 12 luglio 2022.

Intitolato Here’s Looking At You, l’episodio vede un giovane visitatore inaspettato arrivare all’Arconia sotto forma di Lucy, che condivide alcuni segreti dell’edificio con il trio di podcast.

Lucy rivela che ci sono tunnel nascosti che corrono in tutto l’edificio, che la banda indaga prontamente, portandoli a sentire conversazioni tra alcuni dei residenti.

In particolare, la banda sente Nina dire che il coniglietto assassinato doveva andare in modo che l’Arconia potesse essere modernizzato, così come una conversazione tra Teddy e Theo Dimas che tornano all’edificio dopo aver ottenuto la libertà vigilata dopo i loro arresti nella prima stagione.

Dopo le conversazioni ascoltate, Charles, Oliver e Mabel affrontano Nina nel tentativo di farla confessare, ma lei va in travaglio e li supplica di trovare il vero assassino di Bunny.

Il vantaggio sembra essere un altro vicolo cieco, con il risultato che Charles decide di fare visita all’assassino della prima stagione, Jan.

Chi è Lucy in Solo omicidi nell’edificio?

Lucy è la figlia dell’ex fidanzata di Charles, Emma.

Durante la relazione di sei anni di Charles con Emma, ​​durante la quale lei e la figlia di allora di sette anni si sono trasferite nell’appartamento di Charles, lui e Lucy si sono avvicinati e hanno stretto un legame padre-figlia.

Anche dopo la fine della relazione, Charles ha continuato a cucinare la frittata preferita di Lucy per ricordargli i bei momenti che hanno condiviso.

Nella seconda stagione, Lucy torna all’Arconia da adolescente dopo essere scappata di casa. Sua madre si è risposata e ha litigato con il suo nuovo patrigno.

Lucy manda le indagini in una direzione completamente nuova mentre rivela al trio di podcast che i tunnel segreti attraversano l’Arconia dopo averli scoperti quando era bambina.

Tuttavia, non menziona che la notte dell’omicidio di Bunny, ha visto l’assassino fuggire attraverso quegli stessi tunnel.

Chi interpreta Lucy?

Ad interpretare il ruolo di Lucy in Only Murders In The Building è Zoe Colletti.

Nata il 27 novembre 2001, l’attrice ventenne è già una performer esperta nonostante la sua giovane età, con il suo primo ruolo nel 2006 quando è apparsa nel pilot di American Med quando aveva solo cinque anni.

Da allora, Zoe è apparsa in numerosi ruoli tra cui nei film Annie, Wildlife, Scary Stories To Tell In The Dark e A Boy Called Christmas.

Sul piccolo schermo, i fan conosceranno meglio Zoe dai suoi ruoli in Rubicon, City On A Hill, Fear The Walking Dead – in cui interpreta Dakota – e la nuova serie Netflix Boo, Bitch.

Come la maggior parte degli attori dell’industria moderna, Zoe Colletti è molto attiva sui social media, in particolare Instagram, dove ha più di 158.000 follower al momento della scrittura.

Stagione 2 di Only Murders In The Building è ora disponibile per lo streaming su Hulu e Disney+ dopo la prima il 28 giugno 2022.

