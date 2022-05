Chi è lo scarabeo scarlatto di Moon Knight? Spiegazione della trasformazione di Layla

**Attenzione – Importanti spoiler in vista Cavaliere della Luna**

A parte la scena post-crediti di coda, l’episodio 6, il finale, di Cavaliere della Luna ha anche regalato un momento cruciale per Layla di May Calamawy.

Forniamo un riepilogo della trasformazione di Layla, spieghiamo chi è Scarlet Scarab della Marvel e riveliamo cosa dicono i fan sulla rivelazione.

Con Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine statunitense Spector mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e la sua nuova acquisizione poteri del dio della luna egizio, Khonshu.

Il personaggio di May Calamawy è un ibrido di fumetti

May Calamawy è stata presentata come Layla El-Faouly in Cavaliere della Luna Episodio 1 – archeologo, moglie di Marc Spector e figlia di Abdul El-Faouly.

Il ruolo di Layla nel finale, tuttavia, è stato aggiornato a un supereroe egiziano, dopo aver reclamato lo scarabeo d’oro di suo padre.

Il personaggio è stato anche brevemente l’avatar di Taweret durante l’episodio 6, tuttavia, Layla ha spiegato le ali (letteralmente) mentre assorbe il potere dello scarabeo per diventare lo scarabeo scarlatto della Marvel.

Lo spettacolo Disney Plus ha essenzialmente creato un personaggio ibrido per Calamawy, fondendo Layla El-Faouly con Scarlet Scarab.

Chi è lo Scarabeo Scarlatto?

In Marvel Comics, lo Scarlet Scarab è Abdul Faoul, raffigurato come il padre di Layla nella serie.

Abdul ottenne i poteri dello Scarlet Scarabeo dopo aver localizzato lo Scarabeo Rubino all’interno di una piramide d’Egitto e usò il suo potere per contestare il controllo che le forze britanniche avevano sull’Egitto.

Vestendosi come un faraone tradizionale e guidando un gruppo noto come i Figli dello Scarabeo, i poteri di Abdul come Scarlet Scarabeo includevano una maggiore forza, la capacità di volare e sfruttare l’energia mistica. Tuttavia, Abdul ha dovuto rimanere in costante contatto con Ruby Scarab per mantenere i suoi poteri.

#MoonKnightFinale spoiler–––––Nei fumetti lo scarabeo scarlatto è Abdul Faoul che era un archeologo che discende da una stirpe di difensori egiziani. trae il suo potere dallo Scarabeo Rubino. Sembra che Layla e suo padre siano un adattamento di questo pic.twitter.com/Q1JUefqAft — pat sostiene la traccia 5 e 13! (@randomfandom4me) 4 maggio 2022

I fan della Marvel reagiscono allo Scarlet Scarab

Questo fan è stato felice di riferire che Layla ha “rubato” il Cavaliere della Luna finale e siamo sicuramente d’accordo:

Un altro fan ha affermato che Scarlet Scarab ora faceva parte dell’MCU, il che si spera significhi che vedremo più Layla come il supereroe egiziano in futuro:

🚨Spoiler del cavaliere della luna🚨………..Lo scarabeo scarlatto è nell'MCU ora gooo https://t.co/WO7B4HwN0c — Skyler (@HorrorFanSky) 4 maggio 2022

Infine, questo fan si è affrettato a difendere la scelta della Marvel di conferire poteri a Layla, sottolineando che Scarlet Scarab è un vero supereroe dei fumetti:

Moon Knight è ora in streaming su Disney Plus.

