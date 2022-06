Chi è l’attore Waleed Farhan Akhtar di Ms Marvel?

A questo punto, coloro che non sono informati sulla lista delle serie TV del MCU potrebbero trovare i film un po’ alienanti.

Guardare Doctor Strange In The Multiverse Of Madness senza aver visto WandaVision lascerà il pubblico a dover fare i compiti. Guardando al futuro, sarebbe saggio essere a conoscenza di tutte le cose introdotte in Ms Marvel prima di dare un’occhiata al prossimo film di successo The Marvels.

Creata da Bisha K Ali, la miniserie del 2022 Ms Marvel ci presenta Kamala Khan (interpretato da Iman Vellani), che diventa il supereroe titolare dopo aver ottenuto poteri magici.

Finora è stata una serie coinvolgente di puntate e l’episodio 4 ci ha offerto un fantastico casting.

Farhan Akhtar è arrivato in Ms Marvel, ma perché la sua aggiunta sta causando tanta eccitazione?

Marvel Studios | Disney+

Farhan Akhtar recita in Ms Marvel

Kamala incontra un gruppo di vigilantes armati che sono conosciuti collettivamente come i Pugnali Rossi, guidati dal Waleed di Farhan Akhtar.

L’attore e regista indiano di 48 anni è una figura di spicco nell’ampio regno del cinema hindi e ha mostrato il suo talento nei seguenti progetti:

Toofan (ha interpretato Ajju / Aziz Ali

Il cielo è rosa (Niren Chaudhary)

Lucknow Centrale (Kishan Mohan Girhotra)

Papà (Maqsod)

Rock su 2 (Aditya Shroff)

Wazir (Danish Alì)

Dil Dhadakne Do (Sunny Gill)

Effetti collaterali di Shaadi Ke (Sid)

Bhaag Milkha Bhaag (Milkha Singh)

Zindagi Na Milegi Dobara (Imraan Qureshi)

Karthik Chiamando Karthik (Kartik Narayan)

Guardando indietro, ha debuttato come attore nel film Rock On!! come Aditya ‘Adi’ Shroff nel 2008. Inutile dire che il suo successo dura da molti anni e coloro che hanno familiarità con il suo lavoro apprezzeranno senza dubbio vederlo fare il suo debutto nel MCU in Ms Marvel insieme ad altre acclamate star dell’industria cinematografica indiana.

Farhan Akhtar è su Instagram?

Sì, puoi trovare l’acclamato attore su Instagram a faroutakhtar; attualmente vanta ben 3,6 milioni di follower.

Di recente ha postato sul suo nuovo ruolo in Ms Marvel e ci sono molti altri post da sfogliare. Un giorno prima dell’uscita della serie, Farhan ha anche pubblicato su Twitter una nota sincera sulla sua importanza per lui:

“Sono orgoglioso di far parte della loro consapevole inclusività. Lo spettacolo è una celebrazione della diversità e porterà certamente gioia e orgoglio per la propria identità a milioni di giovani ragazze e ragazzi del subcontinente. E, ultimo, ma non meno importante, l’apprezzamento per il meraviglioso talento Iman Vellani”.

Ha aggiunto: “Preparati a essere completamente intrattenuto e affascinato da lei”.