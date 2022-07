Chi è la voce dell’alieno Mothership in Zombies 3?

Dopo che i primi due film di Zombi della Disney hanno affrontato la realtà dei non morti mangiatori di cervelli e dei licantropi che terrorizzano la città di Seabrook, il nuovo Zombies 3 ha in serbo qualcosa di ancora più fuori dal mondo.

Il film vede Seabrook cadere vittima di un’invasione aliena. Diversi esseri iperintelligenti arrivano sulla scena per prendere parte all’imminente tifo per la città.

Naturalmente, tutti gli alieni in arrivo devono venire con la propria astronave e in Zombies 3, quella nave è conosciuta come la Nave Madre. Ha una personalità impertinente e sarcastica tutta sua.

La voce di Mothership sarà familiare a molti spettatori di Zombies 3, ma chi è l’attore che i fan stanno ascoltando?

L’invasione aliena di Zombies 3

Zombies 3 continua la storia del giocatore di football zombie Zed e della cheerleader Addison. Li segue mentre intraprendono il loro ultimo anno alla Seabrook High.

Dopo anni di litigi, la città è finalmente diventata un rifugio sicuro per zombi, umani e licantropi. Sia Zed che Addison non vedono l’ora che arrivi la fase successiva della loro vita, il college.

Prima che la coppia possa iniziare la loro nuova avventura, c’è un’ultima cosa da fare a Seabrook mentre la città si prepara ad aprire il suo nuovissimo padiglione. Addison invita una serie di squadre di cheerleader da tutto il mondo a competere in un tifo internazionale.

Tuttavia, la competizione attira anche l’attenzione di un gruppo di estranei intergalattici quando arriva un’astronave piena di alieni.

Il trio alieno di A-Lan, A-Li e A-Spen è apparentemente qui per competere nel tifo. Anche se i residenti di Seabrook diventano rapidamente sospettosi dei nuovi arrivati ​​quando scoprono che potrebbero essere alla ricerca di qualcosa di più della semplice competizione amichevole.

Chi dà la voce alla Nave Madre aliena?

A doppiare l’alieno Mothership in Zombies 3 è RuPaul Charles, meglio conosciuto semplicemente come RuPaul.

Nata a San Diego, in California, il 17 novembre 1960, la 61enne è una delle drag queen più famose al mondo. È probabilmente meglio conosciuto per essere l’ospite di RuPaul’s Drag Race e dei suoi vari spin-off, che lo hanno visto vincere 11 sbalorditivi premi Emmy: un Guinness World Record.

RuPaul è diventato famoso negli anni ’90 dopo aver guadagnato la sua grande occasione come cantante. Il suo album del 1993 Supermodel of the World lo ha messo sul radar e ha guadagnato il 109° posto nella Billboard 200 degli Stati Uniti.

Nel 2022, RuPaul ha pubblicato ben 14 album in studio, il più recente dei quali è Mamaru, uscito a gennaio all’inizio di quest’anno.

Oltre al canto e alle apparizioni in una serie infinita di reality show, RuPaul è anche un attore affermato con oltre 90 ruoli a suo nome secondo IMDb.

Oltre ad apparire in Zombies 3, RuPaul è apparso anche in artisti del calibro di Girlboss, BoJack Horseman, The Simpsons, Broad City, Grace e Frankie di Netflix, AJ and the Queen, Chicago Party Aunt e Amphibia.

I fan reagiscono a RuPaul come la voce di Mothership in Zombies 3

L’apparizione di RuPaul come Mothership di Zombies 3 ha sicuramente sorpreso i fan, con molti che si sono rivolti ai social media per esprimere i propri pensieri.

Un fan confuso su Twitter ha chiesto: “Domanda veloce. Perché RuPaul è in Zombies 3?”

Mentre un altro fan incredulo ha scritto: “RuPaul è in Zombies 3 e interpreta la Nave Madre. So che suona come una bugia, ma è reale, questa è la vita reale”.

“Il fatto che RuPaul sia la nave madre in Zombies 3 su Disney+ ha reso la mia settimana indimenticabile”, ha commentato questo fan.

Questo spettatore scioccato ha aggiunto: “NON mi aspettavo che RuPaul fosse in Zombies 3, ma il mondo mi sorprende ogni giorno”.

E infine, questo spettatore ha dichiarato: “Vedere TikTokers nel nuovo Zombies non è sorprendente. Ascoltando RuPaul, però.

Zombies 3 è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo il rilascio venerdì 15 luglio 2022.

