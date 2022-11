*ATTENZIONE: spoiler in arrivo per lo speciale natalizio dei Guardiani della Galassia*

La musica ha sempre avuto un ruolo chiave nei film dei Guardiani della Galassia e lo stesso si può dire per l’ultimo capitolo della serie, il festoso Holiday Special.

Oltre a presentare una miriade di canzoni natalizie, lo speciale televisivo presenta anche alcune musiche originali di una band aliena disordinata.

Mentre la band fa un’apparizione di spicco in The Guardians Of The Galaxy Holiday Special, i fan si sono affrettati a chiedere chi fosse il gruppo musicale e se fossero anche una vera band.

La banda aliena in The Guardians Of The Galaxy Holiday Special

In The Guardians Of The Galaxy Holiday Special, Mantis, Drax e il resto dei Guardiani cercano di portare un po’ di allegria natalizia nella loro nuova casa su Knowhere per cercare di sollevare lo spirito di Peter Quill, che è ancora giù di morale per Gamora.

Parte delle celebrazioni festive improvvisate della banda è la musica che arriva per gentile concessione di una band aliena chiamata Bzermikitokolok and the Knowheremen, composta dai membri della band Kortolbookalia, Sliyavastojoo e Phloko (prova a pronunciare quei nomi dopo alcuni zabaione festivi).

La band esegue due canzoni durante lo speciale, la prima è un vivace numero rock che mostra una totale mancanza di conoscenza del Natale e delle sue varie tradizioni chiamato I Don’t Know What Christmas Is (But Christmastime is Here).

Mentre il secondo è presente più avanti nello speciale e vede la band esibirsi al fianco di Kevin Bacon in una canzone natalizia più appropriata intitolata Here It Is Christmastime.

Speciale vacanze I Guardiani della Galassia © Marvel Studios | Disney+ | Jessica Miglio

Chi è la band di The Guardians Of The Galaxy Holiday Special?

La band aliena è suonata dal gruppo della vita reale degli Old 97’s.

Formatosi a Dallas, in Texas, nel 1992, il gruppo è composto da quattro membri – Rhett Miller, Murry Hammond, Ken Bethea e Philip Peeples – che appaiono tutti come le loro controparti aliene.

Il nome della band è un riferimento al Wreck of the Old 97, un treno postale che deragliò in Virginia nel 1903 mentre viaggiava a velocità eccessiva per rispettare un programma serrato.

A partire dal 2022, gli Old 97’s hanno pubblicato 12 album in studio, il più recente – opportunamente intitolato Twelfth – è stato pubblicato nel 2020.

La ragione dietro l’inclusione degli Old 97 è semplicemente perché sono una delle band preferite di James Gunn.

Parlando alla Marvel della creazione della band aliena nello speciale, James Gunn ha dichiarato: “La band aliena è suonata dalla mia band preferita al mondo, gli Old 97’s, sono un loro grande fan dagli anni ’90.

“Quando stavo scrivendo la prima canzone, ‘I Don’t Know What Christmas Is (But Christmastime Is Here)’, avevo bisogno di aiuto. Ho chiamato Rhett Miller, il cantante degli Old’s, e ci siamo messi insieme e abbiamo scritto quella canzone.

“A quel punto, sono tipo, beh, in realtà vi renderò la band nello spettacolo.”

Speciale vacanze I Guardiani della Galassia © Marvel Studios | Disney+ | Jessica Miglio

Canzoni presenti nello speciale

Oltre alle due canzoni originali create in collaborazione con gli Old 97’s, The Guardians Of The Galaxy Holiday Special presenta una miriade di melodie festive.

Speciale vacanze I Guardiani della Galassia © Marvel Studios | Disney+ | Jessica Miglio

The Guardians Of The Galaxy Holiday Special è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo essere stato rilasciato il 25 novembre 2022.

