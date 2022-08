Chi è Humphrey Ker in Welcome to Wrexham?

Welcome to Wrexham su FX e Disney+ racconta la storia della sorprendente acquisizione da parte di Ryan Reynolds e Rob McElhenney della squadra di football gallese Wrexham AFC.

Ovviamente, la coppia di attori di alto profilo è molto presente nella serie, ma ci sono tutta una serie di persone coinvolte nel documentario, dai giocatori e dall’allenatore del club, allo staff dietro le quinte e ai fan.

Una figura chiave in Welcome to Wrexham è Humphrey Ker, ma chi è e qual è il suo rapporto con Ryan Reynolds e Rob McElhenney?

Benvenuti al trailer ufficiale di Wrexham | Rob McElhenney, Ryan Reynolds | FX BridTV 11143 Benvenuti al trailer ufficiale di Wrexham | Rob McElhenney, Ryan Reynolds | FX https://i.ytimg.com/vi/C9hLsktkGfA/hqdefault.jpg 1082493 1082493 centro 13872

Benvenuti al riepilogo degli episodi 1 e 2 di Wrexham

Welcome to Wrexham è arrivato su FX negli Stati Uniti e Disney+ a livello internazionale, Regno Unito compreso, rispettivamente il 24 e 25 agosto.

I due episodi di apertura introducono i fan a Ryan Reynolds e Rob McElhenney ed esplorano il loro viaggio per l’acquisto di una squadra di calcio dall’altra parte del mondo nonostante abbiano pochissima conoscenza del gioco e non si siano mai incontrati di persona.

Non sorprende che l’acquisizione proposta diventi il ​​discorso del mondo del calcio, ma l’accordo non è aperto e chiuso poiché la coppia di attori deve convincere i fan di Wrexham a consentire il loro acquisto.

Alla fine, l’acquisizione viene confermata e Ryan e Rob diventano i nuovi proprietari di Wrexham nel febbraio 2021 e l’attenzione si sposta rapidamente sulle questioni del club stesso che si trova nel quinto livello della piramide calcistica.

La realtà si manifesta rapidamente quando le sfide di guidare una squadra così in basso nel sistema di campionato diventano chiare.

E dopo una conclusione senza successo della stagione 2020/21, il cambiamento è in atto quando l’allenatore della squadra, il suo staff e una serie di giocatori vengono rilasciati, inaugurando la possibilità per Ryan e Rob di lasciare davvero il segno.

Benvenuto a Wrexham © FX | Disney+

Chi è Humphrey Ker in Welcome to Wrexham?

Humphrey Ker (pronunciato auto) è il direttore esecutivo del Wrexham AFC e funge da rappresentante di Ryan e Rob al club e da intermediario per i proprietari e il club stesso.

Tuttavia, la carriera di Humphrey non è stata nel calcio. Dopo essere cresciuto a Londra e aver frequentato l’Eton College e poi l’Università di Edimburgo, il 39enne ha lavorato come attore e scrittore.

È diventato un caro amico e collega di Rob McElhenney dopo che si sono incontrati per la prima volta in Always Sunny a Filadelfia e, successivamente, hanno lavorato insieme per scrivere e recitare nella serie Apple TV+ Mythic Quest.

Come spiega Rob nella docuserie, Humphrey – che è un accanito tifoso del Liverpool – era solito guardare il calcio mentre scrivevano Mythic Quest e questo ha ispirato McElhenney a dedicarsi allo sport lui stesso.

Benvenuto a Wrexham © FX | Disney+

In cos’altro è stato coinvolto Humphrey Ker?

Dopo aver studiato all’Università di Edimburgo, Humphrey è stato coinvolto in una compagnia di sketch comici nota come The Penny Dreadfuls che si è esibita all’Edinburgh Fringe Festival e ha anche recitato in due serie radiofoniche per la BBC.

Humphrey ha fatto il suo debutto sullo schermo nella serie della BBC del 2007 Comedy: Shuffle e da allora è apparso in oltre 20 ruoli di recitazione.

I suoi crediti più importanti sono stati Mythic Quest, American Auto, The Wrong Door, nonché i film Missing Link e Ibiza.

Inoltre, Humphrey è apparso anche in una serie di panel show nel Regno Unito, tra cui 8 Out of 10 Cats e il suo spin-off Countdown, nonché Have I Got News for You.

Benvenuto a Wrexham © FX | Disney+

Welcome to Wrexham arriverà su FX e Hulu negli Stati Uniti il ​​24 agosto e sarà disponibile per i fan internazionali su Disney+ il 25 agosto.

Mostra tutto

In altre notizie, la data di uscita dell’episodio 3 di Little Demon con il programma FXX e Hulu