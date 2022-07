Chi è Hasan di Ms. Marvel? Incontra l’attore Fawad Khan

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

Non c’era più un occhio secco in casa dopo che i titoli di coda erano rotolati Signora Marvel Episodio 5, che ha trasportato gli spettatori indietro nel tempo alla Partizione dell’India.

Tra la rivisitazione di questo evento storico c’era il retroscena dei bisnonni di Kamala Khan, Aisha e Hasan, e ti diamo una presentazione adeguata al suo bisnonno e all’attore che lo interpreta.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

La signora Marvel dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+ BridTV 8969 La signora Marvel dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+ https://i.ytimg.com/vi/m9EX0f6V11Y/hqdefault.jpg 973000 973000 centro 13872

Chi è Hasan di Ms. Marvel Episodio 5?

Hasan è stato introdotto Signora Marvel Episodio 5, intitolato Di volta in voltacome agricoltore locale che viveva in India negli anni ’40.

Mentre l’India era sotto il dominio britannico, Hasan predicò le sue convinzioni e sostenne la libertà per il paese, prima di incontrare Aisha che si sentiva i soldati britannici e il Djinn.

Dopo averle offerto cibo e riposo, Aisha alla fine si è affezionata ad Hasan e la coppia ha stabilito una relazione d’amore insieme per molti anni e ha avuto una figlia, Sana, la nonna di Kamala Khan.

Hasan è visibilmente disabile e usa un bastone da passeggio come supporto, cosa che si è rivelata difficile una volta che la famiglia ha deciso di fuggire dall’India.

Durante l’epilogo dell’episodio 5, Aisha viene pugnalata a morte da Najma, lasciando Hasan a mantenere la sua promessa al suo partner e portare Sana fuori dall’India sul treno.

Il credito fotografico dovrebbe essere STR/AFP tramite Getty Images

Incontra Fawad Khan

Fawad Khan, 40 anni, è un famoso attore, produttore, scrittore, modello e cantante pakistano, i cui riconoscimenti includono un Filmfare Award, tre Lux Style Awards e sei Hum Awards.

La carriera di attore accreditata del professionista è iniziata tra il 2007 e il 2008 con il cinema In nome di Dio e la serie televisiva Sarangi.

Khan ha continuato a recitare in numerose serie televisive, tra cui Humsafar e Zindagi Gulzar Hai.

Anche se l’attore non è accreditato per tornare per l’episodio finale di Signora MarvelKhan ha una serie di progetti imminenti, tra cui La leggenda di Maula Jatt e Neelofar.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

Alla signora Marvel è rimasto solo un episodio su Disney Plus

Signora Marvel ha sei episodi nella sua prima stagione su Disney Plus, il che non dovrebbe sorprendere i fan della Marvel che ora sono abituati al formato di sei episodi per quanto riguarda gli spettacoli Disney Plus dello studio.

Signora Marvel L’uscita dell’episodio 6 è prevista per mercoledì 13 luglio 2022 a Midnight PT su Disney Plus.

Di seguito, abbiamo evidenziato le date di uscita di tutti e sei gli episodi e aggiorneremo i titoli degli episodi man mano che vengono annunciati:

Episodio 1: Generazione Perché – 8 giugno 2022

– 8 giugno 2022 Episodio 2: Schiacciato – 15 giugno 2022

– 15 giugno 2022 Episodio 3: Destinata – 22 giugno 2022

– 22 giugno 2022 Episodio 4: Vedere Rosso – 29 giugno 2022

– 29 giugno 2022 Episodio 5: Di volta in volta – 6 luglio 2022

– 6 luglio 2022 Episodio 6: TBA – 13 luglio 2022