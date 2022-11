Chi è Davo Sculdun in Andor e chi è l’attore che lo interpreta?

Nel corso dei suoi 10 episodi fino ad oggi, Andor ha accolto una vasta gamma di membri del cast mentre la serie è passata da un pianeta all’altro attraverso la galassia di Star Wars.

Mentre Cassian Andor è stata coinvolta in rapine e evasioni di prigione, la serie si è anche concentrata su Mon Mothma e sui suoi tentativi di iniziare a finanziare una ribellione mentre lavorava ancora come senatrice.

Tuttavia, Mon si è trovata con preoccupazioni finanziarie mentre i suoi conti bancari vengono controllati, il che l’ha lasciata alla ricerca di fonti di finanziamento alternative.

Nell’episodio 10, questo ha portato a un incontro con un banchiere di dubbia reputazione di nome Davo Sculdun – ma cosa sappiamo del personaggio e chi è l’attore che lo interpreta in Andor?

Mon Mothma incontra Davo Sculdun

Davo Sculdun è un banchiere di Chandrila, lo stesso pianeta di Mon Mothma.

La reputazione di Sculdun è quella di un delinquente, anche se “il più ricco delinquente di tutti”.

Ha fatto la sua ricchezza aiutando le persone a evitare le tasse e spostare denaro in modo che le loro transazioni rimanessero fuori dai riflettori imperiali.

Mon è ansiosa di incontrarlo poiché è preoccupata per il prezzo che potrebbe chiederle e nel loro episodio 10 vengono rivelati i suoi termini.

Davo non vuole un solo credito per aver aiutato Mon a coprire i suoi pagamenti segreti per aiutare a finanziare l’attività dei ribelli. Invece, vuole una presentazione tra suo figlio di 14 anni e la figlia di 13 anni di Mon.

Sculdun spera che l’introduzione alla fine porti al matrimonio tra suo figlio e la figlia di Mon, ma il senatore è sconvolto dall’idea e respinge immediatamente il suggerimento.

Tuttavia, con il tempo che sta per scadere e poche altre opzioni disponibili, a Mon potrebbe non essere rimasta altra scelta che tornare a Davo e accettare le sue condizioni.

Chi è l’attore che interpreta Davo Sculdun in Andor?

Davo Sculdun è interpretato in Andor dall’attore Richard Dillane.

Nato a Londra nel 1964, Richard è il fratello minore del collega attore Stephen Dillane, noto soprattutto per il ruolo di Stannis Baratheon in Il Trono di Spade.

Negli anni della sua formazione, Richard ha studiato filosofia alla Manchester University prima di trasferirsi in Australia per 10 anni, dove ha ottenuto la cittadinanza attraverso suo padre.

Nel 1994, Richard è tornato nel Regno Unito e ha iniziato a recitare a tempo pieno e da allora è apparso in più di 80 film e ruoli televisivi.

Dillane attualmente vive a Brighton con sua moglie, la collega attrice Jayne McKenna, e i loro tre figli, tutti maschi.

Ruoli precedenti esplorati

Il primo ruolo televisivo professionale di Richard Dillane risale al 1995, quando è apparso nella serie Soldier Soldier.

È seguita un’illustre carriera con i suoi ruoli televisivi, tra cui apparizioni in Young Wallander, The Last Kingdom, West Of Liberty, The Last Post, The White Princess, Outlander, il lungo dramma medico britannico Casualty e, più recentemente, la serie DC Pennyworth.

Sul grande schermo, Richard Dillane è apparso in numerosi ruoli cinematografici con apparizioni degne di nota nei film Netflix Munich: The Edge Of War e The Forgotten Battle, nonché nel premio Oscar Argo, The Last Vermeer e The Dark Knight, dove ha ha interpretato il commissario ad interim.

Andor è ora disponibile per lo streaming su Disney+ con il finale di stagione previsto per il 23 novembre 2022.

