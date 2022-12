Chi è Boorman nella serie Willow e chi lo interpreta?

I Babbo Natale e ora Willow? Disney+ ha offerto al pubblico una vasta gamma di contenuti da amare da quando è stato lanciato e probabilmente una delle cose migliori della piattaforma è che ha offerto l’opportunità di rivisitare una serie di proprietà cinematografiche iconiche ma in un formato episodico.

In effetti, mercoledì 30 novembre 2022 ha visto l’uscita di Willow, una serie fantasy d’avventura ambientata 20 anni dopo l’omonimo film di Ron Howard del 1988.

I fan sono stati trattati con i primi due episodi nella data sopra menzionata e, invece di Ron, la serie è stata sviluppata da Jonathan Kasdan.

Coloro che hanno familiarità con il predecessore saranno al settimo cielo per ritrovarsi con i personaggi dell’originale. Tuttavia, coloro che non l’hanno visto da secoli – o per niente – potrebbero chiedersi quali volti siano nuovi.

Tenendo conto di ciò, chi è Boorman nella serie Willow?

Salice © Lucasfilm | Disney+

Chi è Boorman nella serie Willow?

Thraxus Boorman è un personaggio nuovo di zecca creato per la serie e non è apparso nel film.

Avrai notato che Madmartigan dell’originale (interpretato da Val Kilmer) è notevolmente assente dal revival del franchise.

Tuttavia, Boorman funge essenzialmente da sostituto appropriato, poiché entrambi i personaggi sono spadaccini altamente qualificati. Apprendiamo che è in prigione dopo essere stato sorpreso a rubare, ma viene presto liberato dalla sua cella e gli viene data l’opportunità di accompagnare i personaggi centrali nella loro ricerca.

Sicuramente impareremo di più su di lui man mano che la narrazione si sviluppa, ma per ora è una nuova aggiunta promettente e un prezioso membro dell’entourage.

Willow interpreta Amar Chadha-Patel nei panni di Boorman

L’attore 35enne ha recitato in una manciata di progetti nel corso degli anni, tra cui programmi TV come The Wheel Of Time (Lord Yakota), Sex Education (DJ Dave), The Third Day (Preacher), Beecham House (Ram Lal) e L’anno del coniglio (Keith).

D’altra parte, potresti riconoscerlo da film come Aladdin (Mounted Palace Guard), Dashcam (Stretch), Doom: Annihilation (Rance), Bhaji On The Beach (Amrik) e Blinded By The Light (DJ, non accreditato) .

È anche pronto a recitare in spettacoli come Fifteen Love e Slip, che sono entrambi in produzione.

Mi sono piaciuti i primi due episodi di Willow. Amar Chadha-Patel nei panni di Boorman ed Ellie Bamber nei panni di Dove sono i miei personaggi originali preferiti, mentre è un solido ritorno di Warwick Davis nei panni di Willow. Il mondo è avvincente e l'azione è divertente, mentre la storia è avvincente #Willow — Andre Birchman (@AndreBirchman) 28 novembre 2022

“È un po’ un cowboy”

Amar ha recentemente parlato della sua eccitante aggiunta a Willow durante un’intervista con ScreenRant:

“Penso che Boorman si consideri un ranger solitario. È un po’ un cowboy. Ha sicuramente fatto parte di una compagnia prima che iniziassimo a conoscere nello show, ma gli piace pensare a se stesso come autosufficiente e pensa di sapere cosa è e cosa sarà. E penso che l’incontro con Jade gli insegni che ha vissuto esperienze con altre persone.

Ha continuato: “… è una dinamica davvero interessante vederlo progredire [episodes] tre e quattro, dove inizia a vedere elementi di se stesso in Jade e questo lo apre un po’ a lei, e quel legame è davvero speciale.

Willow è in streaming esclusivamente su Disney+.

