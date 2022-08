Chi è Benjamin Evan Ainsworth di Pinocchio su Disney+?

La Disney ci ha invitato a testimoniare alcuni dei nostri preferiti d’infanzia reinventati in CGI dal vivo e fotorealistici nel corso degli anni.

Mi piace di Cenerentola, Il libro della giungla, Il Re Leone e La bella e la bestia sono stati tutti reintrodotti sugli schermi e ora è tempo che i fan apprezzino una nuova audace visione di Pinocchio.

Pubblicato nel 1940, molti considerano la fiaba uno dei racconti più sinistri dello studio e si addentra in un territorio piuttosto oscuro.

Al timone dell’ultima ripresa c’è Robert Zemeckis (Forrest Gump) e il trailer prende in giro un trattamento fantasioso ma fedele del suo iconico predecessore, che a sua volta era basato sul libro italiano di Carlo Collodi del 1883 Le avventure di Pinocchio.

Vanta un cast piuttosto stellato, ma potresti non avere familiarità con la stella – no, non quella che desideri – al suo centro…

Benjamin Evan Ainsworth recita in Pinocchio

Nel ruolo principale, abbiamo nientemeno che Benjamin Evan Ainsworth che doppia il burattino portato in vita dalla magia delle fate.

L’attore britannico di 13 anni è una stella nascente. Tuttavia, dal 2018 ha già messo in mostra i suoi talenti in una serie impressionante di progetti.

È stato presentato per la prima volta agli schermi da scolaretto in un episodio di Fattoria Emmerdale e successivamente, ha interpretato il ruolo di Jacob in un cortometraggio del 2020 intitolato L’uomo del riciclaggio.

Da allora i progetti sono diventati più grandi, con la prossima miniserie Netflix del 2020 L’ossessione di Bly Manor (ha interpretato Miles Wingrave). Era un ruolo centrale che equivaleva a un’esposizione significativa e a ruoli prefigurati Figlio di Critch (Marco Critch) e L’uomo di sabbia (Alex Burgess).

Non solo, ma ha interpretato William nel film Disney del 2021 Flora e Ulissequindi non era estraneo alla casa di Topolino prima di Pinocchio.

Benjamin Evan Ainsworth è su Instagram?

Sì, l’attore è su Instagram all’indirizzo benjamin.evan.ainsworth.

Attualmente ha 43.000 follower e di recente ha condiviso il trailer di Pinocchio e ha offerto la sua gratitudine.

“Sono così onorato ed estremamente orgoglioso di aver doppiato questo personaggio iconico per la prossima generazione”, ha scritto, “e non vedo l’ora che tu trasmetta Pinocchio in streaming”.

Per essere sicuro di non perderlo, assicurati di annotare la data… Pinocchio arriva su Disney+ giovedì 8 settembre 2022. È in anteprima esclusivamente sulla piattaforma, quindi non sarà disponibile per la visione nei cinema o su altri servizi di streaming .

Il cast di Pinocchio

Puoi dare un’occhiata ad altri membri del cast centrale che si uniscono a Benjamin e ai loro rispettivi ruoli di seguito:

Tom Hanks nel ruolo di Geppetto

Cynthia Erivo nel ruolo della Fata Turchina

Luke Evans nel ruolo del cocchiere

Giuseppe Battiston nel ruolo di Stromboli

Lewin Lloyd nel ruolo di Lampwick

Sheila Atim nel ruolo della signora Vitelli

Joseph Gordon-Levitt nel ruolo di Jiminy Cricket

Keegan-Michael Key nel ruolo dell'”onesto” John Worthington Foulfellow

Lorraine Bracco nel ruolo di Sofia il gabbiano

Pinocchio è su Disney+ giovedì 8 settembre 2022.

