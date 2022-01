Chi è Arthur Harrow nella nuova serie Marvel, Moon Knight?

Il primo trailer completo di Moon Knight è stato rilasciato il 17 gennaio 2022, rivelando che Ethan Hawke avrebbe interpretato il cattivo della Marvel, il dottor Arthur Sparrow.

Sebbene il ruolo di Ethan Hawke non sia stato annunciato ufficialmente, sono stati i sottotitoli del promo a confermare il suo personaggio.

Screenshot – trailer Marvel Moon Knight 18 gen 22

Chi è Arthur Harrow in Moon Knight?

Arthur Harrow è stato introdotto per la prima volta nei fumetti Marvel nel 1985, durante la seconda serie della serie Moon Knight.

È uno dei cattivi Marvel più oscuri che è apparso solo in un numero.

Il dottor Harrow era uno scienziato che ricercava la teoria del dolore, utilizzando segretamente i dati forniti dagli esperimenti nazisti condotti ad Auschwitz.

Moon Knight dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+

Dopo un incontro con Moon Knight, il cattivo è scappato e non è mai più apparso nei fumetti.

Il ritratto di Ethan Hawke di Harrow nella serie sembra nettamente diverso dalla versione a fumetti.

La versione comica di Harrow ha i capelli rossi e la barba, mentre metà della sua faccia è paralizzata in una smorfia permanente a causa di una condizione chiamata nevralgia del trigemino.

Questo non sembra influenzare il personaggio di Hawke, che è visto senza barba nel trailer con lunghi capelli castani.

Si pensa che la decisione di non includere la condizione sia stata innescata da una recente campagna Changing Faces, in cui l’ente di beneficenza ha ritenuto responsabile l’industria cinematografica per aver reso le sfregamenti del viso sinonimo di cattivi malvagi.

Oscar Isaac ed Ethan Hawke sono i protagonisti del primo trailer di “MOON KNIGHT”. La serie debutterà il 30 marzo su Disney+ pic.twitter.com/0bRi4EBCk0 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 18 gennaio 2022

I fan reagiscono all’apparizione di Ethan Hawke

In risposta all’apparizione di Ethan Hawke nel trailer di Moon Knight appena rilasciato, i fan sono accorsi su Twitter per condividere la loro reazione.

Un fan ha scritto: “Non so quasi nulla di Moon Knight, ma so che Oscar Isaac ed Ethan Hawke sono due dei migliori attori viventi. Sono dentro.”

Un altro ha affermato che il coinvolgimento dell’attore nella serie è stato “il vero cinema che mangia bene”.

Un utente ha detto: “Adoro Ethan Hawke e non vedo l’ora di vedere cosa farà in #MoonKnight. So che sarà fantastico”.

Ethan Hawke nel ruolo di Moon Knight perché voleva lavorare con Oscar Isaac così tanto è ancora molto divertente per me — Hannah 🤎 (@rejectedhannah) 18 gennaio 2022

Sono ancora completamente incredulo che Oscar Isaac ed Ethan Hawke siano in uno show televisivo Marvel su Moon Knight. Che frase selvaggia pic.twitter.com/LDpYTcVArg — Bork 🙀 (@BorkEternal) 15 gennaio 2022

ethan hawke e oscar isaac questo sarà così sexy che potrei cambiare il mio pfp in onore del trailer del cavaliere della luna pic.twitter.com/n56x8oJN9x – bianco ♡ ‘s WILL FORTE (@ageofgwyn) 18 gennaio 2022

Ethan Hawke sarà così potente come Arthur Harrow in Moon Knight mentre tutti si inchinavano alla sua prescenza come un dio egizio! pic.twitter.com/HQzCah7F9I — Josh ❤️ Il libro di Boba Fett #BlackLivesMatter (@supermangeek101) 18 gennaio 2022

Ho appena visto il trailer di Moon Knight che rivelava Ethan Hawke come il cattivo. Il suo piano diabolico è quello di renderci sottomessi? — Rob, il signor Newland della signora Newland (@RobNewland) 18 gennaio 2022

Come guardare la nuova serie Marvel

Moon Knight sarà presentato in anteprima su Disney+ il 30 marzo 2022 e sarà disponibile per tutti gli abbonati.

Si pensa che la serie in sei parti verrà rilasciata in puntate settimanali, proprio come altri programmi TV Marvel tra cui Occhio di Falco e WandaVision.

I fan possono acquistare un abbonamento mensile per £ 7,99 o pagare annualmente a £ 79.

