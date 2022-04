Chi è Alessandro Magno di Moon Knight Episodio 4?

**Attenzione – Spoiler avanti per Cavaliere della Luna Episodio 4**

Cavaliere della Luna L’episodio 4 è stato un punto di svolta in molti modi, ma ciò non ha impedito ai creatori di introdurre figure egiziane più iconiche nel mix.

Forniamo un breve riepilogo di ciò che è accaduto durante l’episodio 4, spieghiamo chi è Alessandro Magno e confermiamo dove fu sepolto secondo la storia.

Con Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine statunitense Spector mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e la sua nuova acquisizione poteri del dio della luna egizio, Khonshu.

Moon Knight dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+

Riepilogo episodio 4 di Moon Knight

Episodio 4, intitolato La tombaha visto Marc/Steven collaborare con Layla per entrare nella tomba di Ammit, sulla scia di Arthur Harrow e dei suoi uomini.

Entrando nella tomba, Marc/Steven e Layla incontrano l’orribile presenza di sacerdoti egizi non morti e devono sfuggire alla loro presa andando più in profondità nella tomba.

Nella speranza di fermare la resurrezione di Ammit da parte di Artù, Steven inizia a cercare l’ushabti del dio, conducendolo al grande sarcofago di Alessandro Magno, identificato dalle scritture macedoni.

Steven conferma che Alessandro Magno era la voce di Ammit e procede a trovare l’ushabti nella gola del suo cadavere.

Immagine da Disney Plus.

Chi è Alessandro Magno?

Alessandro Magno, noto anche come Alessandro III o Alessandro di Macedonia, è conosciuto come il re dell’antico regno greco di Macedonia.

Considerato uno dei più grandi comandanti militari della storia, il regno di Alessandro lo condusse a una campagna per conquistare l’Asia occidentale e l’Africa nord-orientale, battendo l’impero persiano e rivendicando la vittoria sul re Porus durante la battaglia dell’Idaspe.

Il sovrano riuscì a stabilire venti città durante il suo periodo come re, ognuna delle quali portava il suo nome, inclusa Alessandria d’Egitto.

La tomba di Alessandro Magno

Ci sono alcune speculazioni su come sia morto Alessandro Magno, con alcuni resoconti che affermano che il re fu avvelenato e altri che incolpano la sua caduta sulla malaria o sulla febbre tifoide.

Poiché il re rispettava la cultura egiziana, il corpo di Alessandro fu sepolto in un sarcofago antropoide d’oro e fu sepolto per la prima volta a Menfi, in Egitto.

Il suo sarcofago si recò quindi ad Alessandria, dove si dice sia rimasto per un periodo di tempo significativo.

Nonostante Alessandria sia l’ultimo luogo di riposo registrato di Alessandro Magno, la tomba del re è rimasta un mistero, con alcuni che affermano che sia stata distrutta durante il IV secolo.

Immagine dalla Disney.

Di Jo Craig – [email protected]

Moon Knight è ora in streaming su Disney Plus.

In altre notizie, il nuovo spettacolo di Julia Roberts Gaslit: Full cast e dove guardarlo