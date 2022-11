Chi dà la voce alla pergamena magica in Disincantato?

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per Disincantato*

Sono passati 15 anni da quando Giselle e Robert si sono incrociati in Enchanted del 2007, ma l’arrivo del tanto atteso sequel Disney+, Disenchanted, conferma che i lieto fine non durano necessariamente per sempre.

Nel nuovo film, Giselle è sempre più disillusa dalla sua vita nel mondo reale e sogna di aggiungere un po’ di magia delle fiabe andalasiane alla sua nuova casa di periferia.

Per fare questo, si rivolge a una bacchetta magica dei desideri che viene fornita con un’utile pergamena magica che avverte gli utenti delle cose da fare e da non fare per lanciare incantesimi sconsiderati.

Dato che Disenchanted è un film Disney, non sorprende sapere che la pergamena è un vivace personaggio animato a sé stante, ma chi è esattamente la voce del magico pezzo di pergamena?

La pergamena magica in Disincantato

Nei primi momenti del film, Edward di James Marsden e Nancy di Idina Menzel – ora re e regina dell’Andalasia – fanno visita alla nuova casa di Giselle e Robert e regalano loro una bacchetta dei desideri andalasiana per portare un po’ di magia nelle loro vite .

Giselle usa la bacchetta magica per trasformare la sua tranquilla cittadina di periferia in una terra da favola, completa di animali parlanti e allegri numeri musicali.

Ma l’incantesimo ha conseguenze inaspettate quando Giselle inizia a diventare una cattiva matrigna per la figlia adolescente di Robert, Morgan.

Nel tentativo di fermare la sua discesa nel male, Giselle consulta tardivamente la pergamena magica che contiene le regole per l’uso della bacchetta.

La vivace pergamena avverte Giselle che deve invertire l’incantesimo entro mezzanotte altrimenti i suoi effetti diventeranno permanenti.

Disincantato © Disney

Chi dà la voce alla pergamena in Disincantato?

Il doppiatore dietro la magica pergamena di Disenchanted è Alan Tudyk.

L’attore nato in Texas ha recitato regolarmente in ruoli cinematografici e televisivi sin dal suo debutto nel 1997 ed è noto altrettanto bene per i suoi ruoli live-action come per la recitazione vocale.

Tudyk sarà più familiare ai fan dei film Dodgeball: A True Underdog Story, A Knight’s Tale, Tucker & Dale vs Evil, Trumbo e Rogue One: A Star Wars Story così come la serie TV Firefly, Newsreaders, The Tick, the La serie animata di Harley Quinn e Resident Alien.

Disincantato © Disney

I cameo Disney di Alan Tudyk

Un’area della carriera di Alan Tudyk per la quale sta diventando sempre più famoso è la moltitudine di ruoli cameo che ricopre nei film Disney, in genere i loro film d’animazione.

In ogni film Disney animato dal 2012 Ralph spaccatutto, Tudyk è apparso in qualche modo e ha persino iniziato ad apparire anche in alcuni dei loro sforzi dal vivo.

Tudyk appare nel già citato Ralph Spaccatutto nei panni di King Candy mentre è anche apparso come il Duca di Weselton in Frozen, come Alistair Krei in Big Hero 6, Duke Weaselton in Zootopia (alias Zootropolis), Hei Hei il pollo in Moana, KnowsMore in Ralph spacca Internet, diversi personaggi in Frozen II, Tuk Tuk in Raya e l’ultimo drago e Pico il tucano di Encanto.

L’attore ha anche prestato la sua voce ai personaggi di alcuni altri titoli Disney, tra cui Iago nel live-action Aladdin e Wingdust in The Good Dinosaur della Pixar.

Foto di Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Disincantato è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo essere stato rilasciato venerdì 18 novembre 2022.

