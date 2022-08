Non è solo un amato burattino che prende vita a settembre! Il film classico, Pinocchio è anche grazie a un remake live-action di Disney+. L’avventura musicale debutterà il Disney+ Day, giovedì 8 settembre 2022.

Il film è diretto, co-scritto e prodotto da Robert Zemeckis, con Chris Weitz anche come scrittore e produttore. Anche Andrew Miano e Derek Hogue producono, con Jack Rapke, Jacqueline Levine, Jeremy Johns e Paul Weitz come produttori esecutivi.

Il classico Disney è stato condiviso per la prima volta con il pubblico come fantasia musicale animata nel 1940, basato sul romanzo per bambini italiano del 1883 Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Era solo il secondo lungometraggio d’animazione di Walt Disney, realizzato dopo Biancaneve e i sette nani.

Ci sono stati così tanti remake di film Disney negli ultimi anni e non sembra che si fermeranno presto. Anche se non tutti hanno colpito nel segno, ce ne sono alcuni buoni là fuori. Basandomi sul trailer, credo Pinocchio ci tirerà sicuramente le corde del cuore (gioco di parole!).

Quindi chi darà la voce al simpatico burattino di legno sperando di diventare un vero ragazzo? Scorri in basso per scoprirlo!

Chi dà la voce a Pinocchio nel film Disney+ Pinocchio dal vivo?

Il giovane attore Benjamin Evan Ainsworth interpreterà l’amato personaggio! La star britannica di 13 anni ha ottenuto il suo primo ruolo importante come Miles in Netflix L’ossessione di Bly Manor. Successivamente, ha recitato nel film Disney Flora e Ulisse. E ora è al suo prossimo ruolo importante, questa volta usando il suo talento vocale per dare vita a Pinocchio!

Unendosi all’adolescente nella rivisitazione in CGI c’è Tom Hanks nei panni di Gepetto, l’intagliatore che costruisce e tratta Pinocchio come se fosse il suo vero figlio. Joseph Gordon-Levitt dà la voce a Jiminy Cricket, che sarà la guida e la “coscienza” del burattino. Cynthia Erivo interpreta la Fata Turchina, Keegan-Michael Key è “Honest” John, Luke Evans come The Coachman e Lorraine Bracco sarà un nuovo personaggio, il Seagull.

La storia seguirà l’intagliatore Geppetto che desidera ardentemente un bambino. Quando desidera su una stella che Pinocchio diventi un vero ragazzo, la Fata Turchina esaudisce il suo desiderio. Un Gepetto molto felice lo alleva come se fosse suo figlio. Ma se il burattino spera di diventare un vero ragazzo, allora deve imparare a essere altruista, coraggioso e sincero.

Pinocchio debutterà giovedì 8 settembre su Disney+.