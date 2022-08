Disney+ Day sta portando con sé ogni sorta di chicche per noi fan, e questo include la premiere del live-action in CGI, Pinocchio! Il film d’avventura musicale uscirà giovedì 8 settembre sul servizio di streaming.

La più recente rivisitazione del film Disney è stata diretta, scritta e prodotta da Robert Zemeckis. Chris Weitz assume anche ruoli di sceneggiatore e produttore. Andrew Miano e Derek Hogue producono, con Jack Rapke, Jacqueline Levine, Jeremy Johns e Paul Weitz come produttori esecutivi.

Conosciamo tutti il ​​classico racconto del film d’animazione del 1940, basato su Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi uscito nel 1883. Geppetto, intagliatore senza figli, crea Pinocchio. Desidera una stella che il burattino diventi un vero ragazzo. Sentendo il suo desiderio, la Fata Turchina lo realizza, in parte. Mentre un Geppetto molto felice alleva il burattino che ha preso vita come se fosse suo figlio, Pinocchio deve imparare a essere altruista, coraggioso e sincero per diventare un vero ragazzo.

Lungo la strada, il ragazzo quasi reale ha un compagno fedele che lo aiuta a guidarlo e funge da sua “coscienza” in modo che possa raggiungere tutti e tre questi tratti. Chi dà voce al cricket preferito da tutti?

Chi dà la voce a Jiminy Cricket nel film Disney+ Pinocchio dal vivo?

L’attore Joseph Gordon-Levitt usa il suo talento vocale per dare vita all’amato personaggio Jiminy Cricket! La star e regista di 41 anni ha iniziato a recitare dopo essersi unito a un gruppo di teatro musicale quando aveva solo quattro anni.

In seguito, Gordon-Levitt è stato scoperto e ha iniziato ad apparire in spot televisivi. Quando l’attore aveva sei anni, iniziò a recitare in diversi film per la televisione. Da adulto, è noto soprattutto per aver interpretato Rex Lewis/Cobra Commander in GI Joe: L’ascesa di CobraArthur dentro Inizioe Robin “John” Blake in Il cavaliere oscuro risorge.

I suoi co-protagonisti nel film del 2022 sono Benjamin Evan Ainsworth nel ruolo del personaggio principale, Tom Hanks nel ruolo di Gepetto, Cynthia Erivo nel ruolo della Fata Turchina, Keegan-Michael Key nel ruolo di “Honest” John, Luke Evans nel ruolo del cocchiere e Lorraine Bracco nel ruolo di nuovo personaggio che verrà introdotto, il Gabbiano.

Pinocchio debutterà giovedì 8 settembre su Disney+.