Chi c’è nello speciale dell’anniversario?

Quale modo migliore per celebrare un iconico film d’animazione Disney se non con uno speciale per l’anniversario? ABC andrà in onda La bella e la bestia: una celebrazione del trentesimo giovedì 15 dicembre! L’evento sarà disponibile anche per lo streaming il giorno successivo su Disney+.

La rete sta producendo questo speciale per commemorare tre decenni da quando il film è stato nominato per un Academy Award nella categoria Miglior film. È stato il primo film d’animazione a guadagnarsi un posto nella categoria.

Hamish Hamilton è il regista dello speciale misto animato e live-action, con Jon M. Chu che assume le funzioni di produttore esecutivo. Sono sicuro che dietro le quinte siamo in buone mani, ma chi interpreta gli adorabili personaggi? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Chi recita in Beauty and the Beast: A 30th Celebration su ABC?

La bellissima principessa Belle sarà interpretata dalla cantante e cantautrice HER, mentre il cantante, cantautore e attore Josh Groban assumerà il ruolo della testarda Bestia. Ecco l’elenco completo degli attori di talento che daranno vita ai personaggi iconici:

LEI come Belle

Josh Groban come Bestia

Joshua Henry nel ruolo di Gaston

Rizwan Manji nel ruolo di LeFou

Martin Short nel ruolo di Lumière

David Alan Grier nel ruolo di Cogsworth

Shania Twain nel ruolo della signora Potts

Leo Abelo Perry nel ruolo di Chip

Jon Briones nel ruolo di Maurizio

Rita Moreno come narratrice

L’evento di due ore includerà nuove esibizioni musicali, nonché esibizioni delle canzoni del film classico, nuove scenografie e costumi ispirati a La bella e la bestia.

Cosa ne pensi dello speciale? Sei entusiasta di vedere questi attori interpretare i personaggi iconici? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

La bella e la bestia: una celebrazione del trentesimo va in onda giovedì 15 dicembre su ABC. Lo speciale sarà disponibile per lo streaming il giorno successivo su Disney+.