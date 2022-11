Chi c’è nella nuova serie Disney+ Star Wars?

Foto: Star Wars: The Rise of Skywalker.. key art.. 2019 Lucasfilm Ltd. Tutti i diritti riservati.

Sembra che la Disney abbia deciso di andare a pieno regime con la sua ultima serie in fase di sviluppo, L’Accolito. Sappiamo tutti che il Guerre stellari il franchise ha una pletora di contenuti e storia che ha solo ampliato l’universo anche oltre l’anno scorso. E non mostra segni di rallentamento.

L’Accolito si dice che abbia avuto luogo un secolo prima degli eventi di La minaccia del Fantasma. Sembrano i piani migliori per la serie perché è giunto il momento che i fan abbiano un prequel dei prequel.

La serie parlerà di una studentessa Padawan che si riunisce con il suo Maestro Jedi mentre i due indagano su una serie di crimini che sono stati commessi. Inoltre, porterà i suoi spettatori in una serie di oscuri segreti dei poteri emergenti nel lato oscuro negli ultimi giorni dell’Alta Repubblica, tutto secondo il rapporto di Deadline.

Se ciò non sembrasse abbastanza accattivante, la trama porta solo ad altre domande sui giocatori della serie. Chi reciterà nella serie e che ruolo interpreterà? Ecco un breve elenco del cast.

Il cast dell’Accolito

Ci sono stati moltissimi attori che sono stati scelti per la serie. Tuttavia, non è chiaro quali ruoli reciteranno. Tutto ciò che si sa è che la serie ruota attorno a un Maestro Jedi e Padawan durante l’era dell’Alta Repubblica. I corridori dello spettacolo sembrano aver adottato l’approccio vago di ciò che accadrà, ma non si può sostenere che il cast sembri molto promettente.

Nonostante tutto ciò, sembra esserci una litania di artisti di talento dietro la prossima serie:

Amanda Stenberg

Lee Jung-jae

Manny Giacinto

Dafne Keen

Jodie Turner-Smith

Rebecca Henderson

Charlie Barnet

Dean-Charles Chapman

Carrie-Anne Moss

C’è sicuramente abbastanza talento legato alla serie che potrebbe rivelarsi un’altra vittoria per Disney+. Pensi che la serie sarà un successo? Chi avrà un ruolo fondamentale?