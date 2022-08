Qualsiasi fan della Disney conosce la canzone “When You Wish Upon a Star”. È uno degli aspetti più riconoscibili quando si parla di azienda. Ovviamente la canzone classica proveniva dal classico film d’animazione del 1940, Pinocchio. E ora che Disney+ ha un remake live-action, la melodia è sicuramente quella che ascolteremo nel film in uscita!

La rivisitazione in CGI seguirà l’intagliatore Geppetto che crea il famigerato burattino, Pinocchio. Desiderando un bambino, desidera una stella che il personaggio titolare diventi un vero ragazzo. La Fata Turchina esaudisce il suo desiderio, realizzando Pinocchio quasi un vero ragazzo. Prima di diventarlo, dovrà prima intraprendere un viaggio per imparare a essere altruista, coraggioso e sincero.

Benjamin Evan Ainsworth presta la sua voce per interpretare Pinocchio, con Tom Hanks che interpreta il ruolo di Geppetto. Insieme a loro nel nuovo film, che sarà presentato in anteprima l’8 settembre su Disney+, ci sono Joseph Gordon-Levitt nei panni di Jiminy Cricket, Keegan-Michael Key nei panni di “Honest” John, Luke Evans nei panni del cocchiere e Lorraine Bracco nel ruolo del nuovo personaggio, il gabbiano.

Naturalmente non possiamo dimenticare la Fata Turchina! Dopotutto è lei che realizza tutti i sogni di Geppetto. Quindi chi dà la voce a questo personaggio ed è lei quella che canta nel trailer?

Chi canta “Quando desideri una stella” nel trailer live-action di Pinocchio?

Se hai visto il trailer, significa che hai ascoltato la bellissima e piena di sentimento di “When You Wish Upon A Star”. Ed è la stessa Fata Turchina, l’attrice Cynthia Erivo, che canta nel look di due minuti! Non solo presta la sua voce come personaggio importante, ma la sentiremo anche eseguire la canzone nel film.

Erivo è un’attrice, cantante e cantautrice inglese. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la recitazione e la sua bella voce, tra cui un Grammy e un Tony Award. Sono così entusiasta di vederla interpretare la Fata Turchina. E se lo snippet nel trailer è qualcosa su cui basarsi, la sua versione dell’amata canzone attirerà sicuramente le nostre corde del cuore!

Pinocchio debutterà giovedì 8 settembre su Disney+.