Che fine ha fatto Steven Grant?

Cavaliere della Luna l’episodio 5, “Asylum”, ha messo i nostri cuori a lanciare la suoneria. Se non hai visto il penultimo episodio della stagione, ti suggeriamo di aggiungere questo post ai segnalibri e tornare indietro. Non vorrai essere viziato da quella che è una delle aggiunte più strazianti al canone Marvel.

Quando diciamo che “Asilo” è tanto, non stiamo scherzando. Preparati per ciò che accadrà in questo episodio. Non solo risponde a molte delle domande che abbiamo avuto durante la serie, ma presenta anche nuove sfide per Marc e Steven che sono inquietanti, strazianti e cambieranno la storia andando avanti. Ultimo avviso, torna indietro ora se non vuoi essere viziato.

Importanti spoiler in vista Cavaliere della Luna episodio 5

Va bene, se hai visto l’episodio, disimballiamolo insieme. Sono successe molte cose nell’episodio 5. L’ultimo episodio, “The Tomb”, si è concluso con l’introduzione della dea egizia, Taweret. Si scopre che è destinata a essere la guida di Marc e Steven nell’aldilà.

“Asylum” porta il pubblico in un viaggio attraverso i ricordi dei nostri protagonisti. È un compito arduo, ma è un compito che devono portare a termine prima che il loro viaggio attraverso il regno della Duat giunga al termine. Se le loro scaglie non saranno in equilibrio entro la fine del loro viaggio, saranno trascinate nelle profondità sabbiose di questo regno da anime squilibrate.

Qual è il regno dei Duat su Moon Knight?

Se non hai colto la spiegazione di Taweret e Steven del Duat nella parte superiore dell’episodio, è il mondo sotterraneo egiziano. In sostanza, le anime devono percorrere un passaggio attraverso le sabbie mentre i loro cuori vengono pesati sulla bilancia della giustizia contro la piuma della verità. Se la bilancia si bilancia prima che raggiungano l’A’aru, noto anche come Campo delle Canne, gli sarà concesso l’accesso al paradiso eterno.

Sfortunatamente, per Marc e Steven, i loro cuori vengono trovati incompleti, il che significa che devono immergersi nei loro ricordi e completare i loro cuori prima che la chiatta su cui si trovano raggiunga la loro destinazione. Questo, ovviamente, significa affrontare l’infanzia traumatica di Marc, incentrata sulla morte di suo fratello, la fine della famiglia felice a cui apparteneva, gli abusi di sua madre e l’incapacità di suo padre di intercedere e aiutarlo.

Come è morto il fratello di Marc su Moon Knight?

Quello che Steven non sapeva prima di questa esplorazione del passato è che lui e Marc avevano un fratello. Soprannominato RoRo, il ragazzo era più giovane di loro. Insieme, amavano viaggiare attraverso una grotta e fare una “spedizione” come i loro personaggi preferiti Spaccatombe.

I ragazzi erano stati avvertiti di stare fuori dalla grotta quando pioveva. RoRo lo dice a Marc, ma gli dice di non essere un bambino. Poiché non hanno ascoltato l’avvertimento della madre, i ragazzi sono rimasti intrappolati nella grotta quando ha iniziato ad allagarsi. Mentre Marc è sopravvissuto all’esperienza, suo fratello no.

Il suo trauma è stato aggravato da sua madre che lo ha incolpato per la morte di RoRo. Il suo dolore si è manifestato come risentimento e amarezza. Quello che era iniziato come un abuso verbale è passato all’abuso fisico quando ha iniziato a perdere tempo con l’alcol e ha proiettato tutto il suo dolore su suo figlio.

Steven è l’originale o l’alter di Moon Knight?

Senza nessuno a proteggerlo, Marc sviluppò l’alter, Steven Grant. Steven arriva a questa realizzazione dopo aver attraversato i ricordi di Marc nonostante gli avvertimenti dell’uomo e i tentativi di fermarlo. L’impiegato di un negozio di articoli da regalo britannico è in realtà un’identità che il cervello di Marc ha creato nel tentativo di proteggersi dagli abusi di sua madre.

“Quando il pericolo è vicino, Steven Grant non ha paura” è una frase da a Spaccatombe poster sul muro di Marc. Il nostro adorabile eroe pensava di essere l’originale, ma in realtà è stato Marc per tutto questo tempo. Le loro vite hanno iniziato a sanguinare insieme ora perché due mesi fa la loro madre è morta. Incapace di far fronte alla sua perdita, al trauma che lei gli aveva inflitto, alla complicità di suo padre e alla sua stessa incapacità di stare seduto per lei, Marc si dissociò ancora una volta e la personalità di Steven crebbe.

Steven Grant è morto su Moon Knight?

Nonostante il lavoro svolto per esaminare il passato di Marc, la bilancia non era in equilibrio. Lui e Steven si avvicinano, ma il loro tempo scade quando Taweret reindirizza la barca al cancello di Osiride in modo che possano tornare nella terra dei vivi. In quanto tale, era fuori dalle sue mani quando le anime sbilanciate iniziarono ad attaccare i due uomini.

Hanno tenuto testa, anche Steven si è buttato nella mischia e ha protetto fisicamente Marc. Fu un momento trionfante per lui, ma fu di breve durata. Nella mischia, Steven è caduto in mare. Taweret ha avvertito che chiunque tocchi le sabbie sarà congelato per l’eternità, ed è esattamente quello che è successo.

Con un solo episodio rimasto, speriamo che questo possa essere in qualche modo annullato. Abbiamo imparato ad amare Steven. Sì, è un alter, ma per lui uscire in questo modo è stato straziante. Tuttavia, ha bilanciato la bilancia di Marc.

Marc Spector è morto su Moon Knight?

Tecnicamente, abbiamo iniziato “Asylum” con Marc e Steven morti. Ecco perché in primo luogo erano nel regno della Duat. Ma, visto quello che è successo a Steven, questa situazione di morte sembra piuttosto permanente. Uno dei nostri eroi è una statua nella sabbia e ora Marc ha ottenuto l’ingresso nel Campo delle Canne.

Sì, è bellissimo. Sono contento che ci sia pace lì, ma abbiamo assolutamente bisogno che Marc se ne vada, aiuti Steven se può e torni indietro per salvare Layla e il resto del mondo. Non c’è tempo per il paradiso! Speriamo davvero che una resurrezione sia in arrivo.

Resta sintonizzato su Hidden Remote per ulteriori informazioni Cavaliere della Luna notizie e copertura!