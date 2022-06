Che cos’è un’incursione? Spiegato l’avvertimento di Clea in Doctor Strange 2

**Attenzione – Spoiler in arrivo per Doctor Strange nel multiverso della follia**

Il dottor Strange nel multiverso della follia è arrivato su Disney Plus e la strabiliante scena dei titoli di coda fa ancora parlare tutti.

Forniamo un riepilogo della scena in questione per spiegare cos’è un’incursione e rivelare chi è Clea la Maga.

Diretto da Sam Raimi, Il dottor Strange nel multiverso della follia è considerato un film d’insieme con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Rachel McAdams e Xochitl Gomez.

Che cos’è un’incursione?

Un’incursione è descritta come un evento catastrofico in cui due o più universi si scontrano a causa di un viaggio multiversale.

Come descritto dall’uomo più intelligente del mondo, Reed Richards, un’incursione è la collisione di due Terre che avviene nell’arco di otto ore mentre i confini si erodono, provocando la distruzione di uno o entrambi gli universi.

Durante la scena dei titoli di coda di Doctor Strange 2, Clea the Sorceress sembra dire a Stephen che ha causato un’incursione perché è rimasto nell’universo sbagliato per troppo tempo e si è anche esibito in un sogno in un altro universo.

Chi è Clea la Maga?

Nata dal sovrano della Dimensione Oscura, il Principe Orini, e dalla sorella di Dormammu, Faltine, Clea è l’autoproclamata “Stregone Supremo della Dimensione Oscura” ed è apparsa per la prima volta in Strange Tales #126.

Nei fumetti, Clea ha seguito il Dottor Strange sulla Terra dopo la sua battaglia con Dormammu, precedendo una serie di litigi con il nemico che l’aveva precedentemente bandita.

Dopo che Eternity ha sconfitto Dormammu, Strange suggerì a Clea di vivere sulla Terra e di allenarsi a Kamar-Taj, proprio come America Chavez.

Nonostante i crescenti sentimenti per Strange, Clea decise di tornare nella Dimensione Oscura per governare il suo popolo.

Benedict Cumberbatch è felice di fare Doctor Strange 3

Parlando con The New Indian Express, a Benedict Cumberbatch è stato chiesto della possibilità di un terzo film di Doctor Strange:

Lo spero. Mi piacerebbe farne un altro. Doctor Strange è un personaggio così complesso e sembra che ci sia molto altro da esplorare con lui. È un personaggio così brillante e mi sto ancora divertendo a interpretarlo”.

Un’intervista separata con Extra TV, tramite The Direct, ha riportato la reazione dell’attore alla scena dei titoli di coda con Clea e come prepara l’entusiasmante futuro di Stephen Strange:

“Non vedo l’ora di vedere quale sarà la reazione dei fan a questo e dove porterà Strange, e chi sarà entro la fine del film. Ma penso che lo prepari per un futuro davvero eccitante”.

Ci sono tutte le possibilità che la missione di Clea e Doctor Strange per contrastare la minaccia di un’incursione venga risolta in un film o una serie separata, ma sembra più probabile che Strange e la maga facciano viaggi più multiversali nel sequel per correggere il problema.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è ora in streaming su Disney Plus.

