Charlie è in The Santa Clauses ed Eric Lloyd riprende il ruolo?

Sono passati 16 anni dall’ultima volta che abbiamo incontrato Scott Calvin di Tim Allen in The Santa Clause 3 del 2006, ma ora Disney+ sta riportando in vita l’amato personaggio per un’ultima avventura festiva.

La nuova serie vede Scott prendere in considerazione il pensionamento mentre inizia a rendersi conto che non può essere Babbo Natale per sempre per dare alla sua famiglia una vita normale e quindi inizia la ricerca di un potenziale successore.

Dall’ultima volta che abbiamo incontrato Scott e la moglie Carol, la loro famiglia è cresciuta fino a includere due figli, Buddy (alias Cal) e Sandra, ma questo ha lasciato i fan interrogati sul destino del primo figlio di Scott, Charlie, e se appare in The Serie di Babbo Natale.

Charlie nel franchise di Babbo Natale

Charlie Calvin è il figlio maggiore di Scott dal suo precedente matrimonio con Laura.

È apparso per la prima volta nel film originale del 1994 da bambino e si è avventurato al Polo Nord con Scott e ha aiutato suo padre ad abbracciare il ruolo di Babbo Natale.

Tuttavia, nel secondo film, un Charlie più anziano è andato leggermente fuori dai binari mentre lottava con la realtà di avere Babbo Natale come padre poiché Scott era spesso assente dalla sua vita e non era in grado di dire a nessuno dei suoi amici cosa fa suo padre. per una vita.

Babbo Natale 1 e 2 © Disney

Charlie è nei Babbo Natale?

Sì, Charlie appare in un ruolo da ospite in The Santa Clauses.

Ora, all’età di 36 anni, l’attore Eric Lloyd riprende il ruolo di Charlie dopo aver interpretato per la prima volta il personaggio all’età di otto anni nel film originale.

Nell’episodio 2 di The Santa Clauses, Scott viene a conoscenza della Secessus Clause, che gli permetterebbe di ritirarsi dall’essere Babbo Natale, e mentre il suo nuovo capo dello staff, Betty, prepara un elenco di potenziali successori, Scott ha già in mente un candidato, Charlie.

Scott fa visita a Charlie per proporre l’idea di farlo diventare Babbo Natale e apprendiamo che Charlie ora ha una moglie e una famiglia tutta sua.

Tuttavia, Charlie rifiuta l’idea poiché vuole dare ai propri figli una vita normale, mentre nemmeno sua moglie, Marie, è entusiasta della proposta.

Anche se, questo è perché crede che Scott gestisca un’azienda di gamberetti e lavori su un peschereccio poiché Charlie non le ha mai detto che suo padre è in realtà Babbo Natale.

I Babbo Natale © Disney | Giacomo Clark

Dov’è Eric Lloyd adesso?

Mentre Eric Lloyd ha avuto una carriera piuttosto promettente come attore bambino, è apparso solo in una manciata di ruoli dalla fine della trilogia di Babbo Natale.

Nel 2011 è apparso in un ruolo minore nel film ChromeSkull: Laid To Rest 2 mentre nel mondo della TV ha recitato in About Abby, True Perfection, Weedland e nel cortometraggio TV Comic Conventions.

La maggior parte del tempo di Eric è ora concentrata sulla gestione dei Lloyd Production Studios, uno studio a Glendale, in California, che ha aperto nel 2015 e si rivolge a tutti i tipi di esigenze di produzione e post-produzione per film, TV e musica.

L’Instagram di Lloyd presenta diverse immagini di lui che lavora presso la struttura dello studio insieme al suo partner, Cam.

The Santa Clauses è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo essere stato rilasciato mercoledì 16 novembre 2022.

