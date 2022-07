Chadwick Boseman, “Abbott Elementary” e altre nomination agli Emmy

Le nomination per la 74a edizione degli Emmy Awards sono state. svelato martedì mattina. Non sorprende che molti dei programmi Disney siano stati nominati per alcuni dei più grandi premi.

Abbott Elementary (ABC), Only Murders In The Building (Hulu) e What We Do In The Shadows (FX) sono stati tutti nominati per la miglior serie comica! Inoltre, Quinta Brunson, creatrice/star della Abbott Elementary, ha ottenuto una nomination come attore comico nella stessa categoria della collega Disney Elle Fanning. Fanning, ovviamente, è stata nominata per la sua interpretazione in The Great di Hulu.

Allo stesso modo, Donald Glover ha ricevuto una nomination come attore comico per il suo lavoro ad Atlanta e ha condiviso l’onore con Nicolas Hoult, Steve Martin e Martin Short, i quali recitano anche in spettacoli di Hulu di proprietà della Disney.

Altre serie e programmi di proprietà della Disney nominati includono Pam & Tommy, The Dropout e Dopesick

Le nomination per spettacoli Marvel come Hawkeye e Moon Knight erano in particolare assenti. Ma la Marvel ha comunque ottenuto una piccola vittoria sotto forma di What If…? essere nominato per il miglior programma di animazione.

Altre sorprese inaspettate includono una nomination per Chip ‘n Dale: Rescue Rangers (Miglior film per la televisione) e una nomination postuma per Chadwick Boseman. È stato nominato nella categoria Outstanding Character Voice-Over Performance per il suo contributo a What If…?

Vedi l’elenco completo dei candidati qui sotto!

DRAMMA ECCEZIONALEMeglio chiamare SauloEuforiaOzarkSeparazioneGioco del calamaroCose più strane (Stagione 4, Volume 1)SuccessioneGiacche gialle

ATTRICE PROTAGONISTA IN UN DRAMMAJodie Comer, Uccidere EvaLaura Linney, OzarkMelanie Lynskey, Giacche gialleSandra Oh, Uccidere EvaReese Witherspoon, Lo spettacolo mattutinoZendaya, Euforia

ATTORE PROTAGONISTA DI UN DRAMMAJason Bateman, OzarkBrian Cox, SuccessioneLee Jung-jae, Gioco del calamaroBob Odenkirk, Meglio chiamare SauloAdam Scott, SeparazioneJeremy Forte, Successione

ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UN DRAMMAPatrizia Arquette, SeparazioneGiulia Garner, OzarkJung Ho-yeon, Gioco del calamaroCristina Ricci, Giacche gialleRea Seehorn, Meglio chiamare SauloJ. Smith-Cameron, SuccessioneSara Snook, SuccessioneSydney Sweety, Euforia

ATTORE NON PROTAGONISTA IN UN DRAMMANicola Braun, SuccessioneBilly Crudup, Lo spettacolo mattutinoKieran Culkin, SuccessionePark Hae-soo, Gioco del calamaroMatteo Macfadyen, SuccessioneGiovanni Turturro, SeparazioneCristoforo Walken, SeparazioneOh Yeong-su, Gioco del calamaro

ATTRICE OSPITE IN UN DRAMMASpero Davis, SuccessioneMarcia Gay Harden, Lo spettacolo mattutinoMarta Kelly, EuforiaSanaa Lathan, SuccessioneHarriet Walter, SuccessioneLee Tu-mi, Gioco del calamaro

ATTORE OSPITE IN UN DRAMMAAdrian Brody, SuccessioneJames Cromwell, SuccessioneColton Domingo, EuforiaAriano Moayed, SuccessioneTom Pelphrey, OzarkAlexander Skarsgard, Successione

CATEGORIE COMMEDIA

COMMEDIA ECCEZIONALEAbate ElementareBarryFrena il tuo entusiasmoTrucchiLa meravigliosa signora MaiselSolo omicidi nell’edificioTed LassoCosa facciamo nell’ombra

ATTRICE PROTAGONISTA IN UNA COMMEDIARachel Brosnahan, La meravigliosa signora MaiselQuinta Brunson, Abate ElementareKaley Cuoco, L’assistente di voloElle Fanning, Il grandeIssa Rae, InsicuroJean Smart, Trucchi

ATTORE PROTAGONISTA DI UNA COMMEDIADonald Guanto, AtlantaBill Hader, BarryNicholas Hoult, Il grandeSteve Martin, Solo omicidi nell’edificioMartin Breve, Solo omicidi nell’edificioJason Sudeikis, Ted Lasso

ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA COMMEDIAAlessio Borstein, La meravigliosa signora MaiselHannah Einbinder, TrucchiJanelle James, Abate ElementareKate McKinnon, Sabato sera in direttaSarah Niles, Ted LassoSheryl Lee Ralph, Abate ElementareTempio di Giunone, Ted LassoHanna Waddingham, Ted Lasso

ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA COMMEDIAAntonio Carrigan, BarryBrett Goldstein, Ted LassoToheeb Jimoh, Ted LassoNick Mohammed, Ted LassoTony Shalhoub, La meravigliosa signora MaiselTyler James Williams, Abate ElementareHenry Winkler, BarryBowen Yang, Sabato sera in diretta

ATTRICE OSPITE IN UNA COMMEDIAJane Adams, TrucchiHarriet Sansom Harris, TrucchiJane Lynch, Solo omicidi nell’edificioLaurie Metcalf, TrucchiKaitlin Olson, TrucchiHarriet Walter, Ted Lasso

ATTORE OSPITE IN UNA COMMEDIAJerrod Carmichele, Sabato sera in direttaBill Hader, Frena il tuo entusiasmoGiacomo Lancia, Ted LassoNathan Lane, Solo omicidi nell’edificioCristoforo McDonald, TrucchiSam Richardson, Ted Lasso

SERIE LIMITATE E CATEGORIE DI FILM TV

ECCEZIONALE SERIE LIMITATA O ANTOLOGICAMalato di drogaL’abbandonoInventare AnnaPam e TommyIl loto bianco

FILM PER LA TELEVISIONE ECCEZIONALEChip ‘n Dale: Rescue RangersRay Donovan: The MovieReno 911! La caccia a QAnon Il Natale straordinario di Survivor Zoey

ATTRICE PROTAGONISTA IN UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O FILMToni Collette, La scalaGiulia Garner, Inventare AnnaGiglio Giacomo, Pam e TommySarah Paulson, Impeachment: American Crime StoryMargaret Qually, DomesticaAmanda Seyfried, L’abbandono

ATTORE PROTAGONISTA IN UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O FILMColin Firth, La scalaAndrew Garfield, Sotto lo stendardo del cieloOscar Isacco, Scene da un matrimonioMichael Keaton, Malato di drogaHimes Patel, Stazione UndiciSebastian Stan, Pam e Tommy

ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O FILMConnie Britton, Il loto biancoJennifer Coolidge, Il loto biancoAlessandra Daddario, Il loto biancoKaitlyn Dever, Malato di drogaNatasha Rothwell, Il loto biancoSydney Sweety, Il loto biancoMare Winningham, Malato di droga

ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O FILMMurray Bartlett, Il loto biancoJake Lacy, Il loto biancoWill Poulter, Malato di drogaSeth Rogen, Pam e TommyPeter Sarsgaard, Malato di drogaMichael Stuhlbarg, Malato di drogaSteve Zahn, Il loto bianco

CATEGORIE REALITY-TV

ECCEZIONALE PROGRAMMA DI CONCORSOLa corsa incredibileLizzo sta attento ai Big GrrrlsAzzeccato!La corsa di resistenza di RuPaulTop ChefLa voce

ECCEZIONALE PROGRAMMA DI REALTÀ NON STRUTTURASottocoperta MediterraneoCheerLove On the Spectrum USRuPaul’s Drag Race: UntuckedSelling Sunset

OSPITE DEL REALITY SHOWOcchio stranoBobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski e Jonathan Van NessAzzeccato!è Nicole ByerVasca degli squaliMark Cuban, Barbara Corcoran, Lori Greiner, Robert Herjavec, Daymond John e Kevin O’LearyTop ChefPadma LakshmiRealizzandolosono Amy Poehler e Nick OffermanLa corsa di resistenza di RuPaulè RuPaul

SERIE DI VARIETÀ E ALTRE CATEGORIE

ECCEZIONALE SERIE DI SKETCH DI VARIETÀUno spettacolo di schizzi di Black Lady Saturday Night Live

ECCEZIONALE VARIETY TALK SERIESLo spettacolo quotidiano con Trevor NoahJimmy Kimmel dal vivo!La scorsa settimana stasera con John OliverA tarda notte con Seth MeyersIl Late Show con Stephen Colbert

PROGRAMMA ANIMATO ECCEZIONALEGli hamburger di ArcaneBobRick e MortyI Simpson e se…?

FONTE: Emmy

