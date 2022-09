C’è una cover di I Put a Spell on You in Hocus Pocus 2?

(LR): Kathy Najimy nei panni di Mary Sanderson, Bette Midler nei panni di Winifred Sanderson e Sarah Jessica Parker nei panni di Sarah Sanderson in HOCUS POCUS 2, esclusivamente su Disney+. Foto di Matt Kennedy. © 2022 Disney Enterprises, Inc. Tutti i diritti riservati.

Le sorelle Sanderson muoiono in Hocus Pocus 2? di Cody Schultz

Quando si tratta di Hocus Pocus, c’è molto da amare nell’iconico film del 1993, ma se siamo onesti, uno dei momenti migliori del film arriva quando i Sanderson eseguono la loro iconica cover di “I Put a Spell on You”.

È uno dei momenti più riconoscibili del film e la copertina è sinonimo del film. Certo, ci sono stati molti artisti ad affrontare la melodia iconica, ma pochi sono in grado di reggere il confronto con la cover della canzone di Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker.

Con l’arrivo di Hocus Pocus 2, i fan non vedevano l’ora di sapere quali uova di Pasqua Disney potrebbero intrufolarsi come cenni al film originale e possiamo confermare che il film contiene davvero alcuni incredibili tributi al film originale.

Ci sono delle uova di Pasqua davvero divertenti nel film, ma il film porta con sé una nuova cover di “I Put a Spell on You” delle Sanderson Sisters?

Le sorelle Sanderson cantano “I Put a Spell on You” in Hocus Pocus 2?

Se speri di ascoltare una nuova cover di “I Put a Spell on You” in Hocus Pocus 2 abbiamo delle notizie deludenti per te. Mentre ci sono alcune canzoni incredibili nel film, non c’è una versione aggiornata dell’amata canzone nel Hocus Pocus Continuazione.

Sebbene deludente, non è del tutto sorprendente che la Disney abbia scelto di non presentare l’iconica melodia del film originale. Invece, la Disney ha incorporato diverse nuove canzoni tra cui alcune nuove canzoni originali che sicuramente rimarranno bloccate nella testa degli spettatori.

E c’è ancora un cenno alla canzone all’interno del film! Anche se non possiamo ascoltare una cover completa di “I Put a Spell on You”, il film funziona in “I Put a Spell On You” (Hocus Pocus Incantation) di Jay Hawkins, il che è almeno qualcosa!

Hocus Pocus 2 è ora in streaming su Disney+!