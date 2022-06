Cast dell’episodio 6 di Obi-Wan Kenobi: esplorati i cameo di Finale

Dopo mesi di attesa, è finalmente arrivata la serie Obi-Wan Kenobi, che continua la storia del titolare Jedi un decennio dopo l’ultima volta che lo abbiamo visto in La vendetta dei Sith.

Con il progredire della serie, il cast principale dello show è stato stabilito, con Ewan McGregor che ha aperto la strada come protagonista principale insieme a una giovane principessa Leia.

Con ogni nuovo capitolo, il cast principale è stato affiancato da una serie di personaggi ricorrenti e guest star e il finale non è diverso poiché l’episodio 6 di Obi-Wan Kenobi presenta alcuni enormi cameo.

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Obi-Wan Kenobi*

Riepilogo episodio 6 di Obi-Wan Kenobi [spoilers]

L’episodio 6 di Obi-Wan Kenobi è arrivato mercoledì 22 giugno 2022.

In seguito agli eventi della Parte V, Obi-Wan ei sopravvissuti della rete Path corrono per fuggire dall’inseguitore Vader che è determinato a distruggere il suo ex maestro.

Per dare ai sopravvissuti e alla principessa Leia il tempo di scappare, Obi-Wan attira Vader via, portando a uno scontro sbalorditivo tra l’ex maestro e l’apprendista.

Vader si lecca le ferite dopo il duello mentre Obi-Wan torna su Tatooine mentre il giovane Luke si trova in pericolo poiché Reva è riuscita a rintracciarlo.

Per fortuna, Reva non è in grado di uccidere il bambino innocente come avrebbe fatto Darth Vader e dopo aver restituito Luke a Owen e Beru, Obi-Wan le permette di partire.

L’episodio 6 si conclude con Obi-Wan che torna nel deserto di Tatooine dove incontra un vecchio alleato, il suo ex maestro.

Cast dell’episodio 6 di Obi-Wan Kenobi

Poiché Obi-Wan Kenobi ha raggiunto il suo finale con l’episodio 6, il cast è stato ben consolidato ma l’episodio riesce comunque a generare alcuni cameo a sorpresa.

Nel cast dell’episodio 6 di Obi-Wan Kenobi sono:

Cast principale e ricorrente

Ewan McGregor nel ruolo di Obi-Wan Kenobi

Vivien Lyra Blair nel ruolo della Principessa Leia Organa

Moses Ingram come Reva/Terza sorella

O’Shea Jackson Jr come Roken

Kumail Nanjiani nel ruolo di Haja Estree

Marisé Álvarez nel ruolo di Nyche

Maya Erskine nel ruolo di Sully

Jimmy Smits nel ruolo di Bail Organa

Rupert Friend come Grande Inquisitore

James Earl Jones come voce di Darth Vader

Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader/Anakin Skywalker

Guest star e nuovi arrivi

Joel Edgerton nel ruolo di Owen Lars

Bonnie Piesse nel ruolo di Beru Lars

Grant Feely nel ruolo di Luke Skywalker

Simone Kessell nel ruolo di Breha Organa

Ian McDiarmid nel ruolo dell’imperatore Palpatine

Liam Neeson nel ruolo di Qui-Gon Jinn

Hossein Mardani nel ruolo di Dardin Shull

Heath McGough nel ruolo del caposquadra Groff Ditcher

Crispian Belfrage nel ruolo del Capitano Devastator

Indie DesRoches nel ruolo di Corran

Ayaamii Sledge nel ruolo del giovane Reva

Aiden Arnold nel ruolo di Jedi Youngling

Jonathan Ho nel ruolo di Jedi Youngling

Oliver Ho nel ruolo di Jedi Youngling

Yonas Kibreab nel ruolo di Jedi Youngling

Mila Lanin nel ruolo di Jedi Youngling

Riflettori puntati

Joel Edgerton nel ruolo di Owen Lars

Iniziamo la nostra carrellata del cast dell’episodio 6 con Joel Edgerton che torna nel ruolo di Owen Lars dopo essere apparso per la prima volta come personaggio in L’attacco dei cloni.

Oltre a impersonare Obi-Wan nella nuova serie Kenobi, l’attore australiano ha avuto una carriera di grande successo a pieno titolo, apparendo in oltre 80 ruoli con apparizioni degne di nota in Il grande Gatsby, il dono, il passero rosso2011 La Cosa, Il Cavaliere Verde, Zero Dark Thirty così come la serie La vita segreta di noi e Prime Video La Ferrovia Sotterranea

Bonnie Piesse nel ruolo di Beru Lars

Anche la collega australiana Bonnie Piesse ha fatto la sua prima apparizione come Beru in L’attacco dei cloni ma le viene dato il momento migliore per brillare nell’episodio 6 di Obi-Wan Kenobi.

Una cantante di talento oltre che un’attrice, i crediti di recitazione di Bonnie includono Love Eterne, Sundays, Last Man Standing, Orazio e Tina e il cortometraggio Il salto di mio marito.

Grant Feely nel ruolo di Luke Skywalker

Finora Grant Feely è apparso brevemente in Obi-Wan Kenobi, con l’episodio 6 che ha dato al giovane attore la sua prima vera possibilità di brillare.

A parte la sua incursione in Star Wars, gli unici altri ruoli di Grant sono entrati nella serie Spettacolo inquientante e in un video musicale per la canzone di Stephen DeFrancesco Alla fine.

Simone Kessell nel ruolo di Breha Organa

Simone Kessell, nata in Nuova Zelanda, è sempre stata destinata a adattarsi perfettamente a Star Wars grazie alla condivisione del suo nome con un pianeta nella galassia molto, molto lontano.

Appare come la madre adottiva di Leia, Breha, un ruolo che non ha interpretato nel film del 2005 La vendetta dei Sith.

Invece, l’attrice ha recitato in quasi 60 ruoli nel corso della sua carriera con apparizioni in La nostra bandiera significa morte, resa dei conti, di re e profeti, paese delle meraviglie, gelo/Nixon, San Andreas così come il film del 2017 Fuorilegge.

Ian McDiarmid nel ruolo dell’imperatore Palpatine

Ian McDiarmid è uno dei membri più longevi del cast di Star Wars dopo essere apparso per la prima volta nei panni del sinistro imperatore Palpatine in Il ritorno dello Jedi del 1983 (prima di essere aggiunto a L’impero colpisce ancora post-rilascio).

Oltre alle sue numerose apparizioni in Star Wars, l’attore è apparso anche in Britannia, La città perduta di Z, Utopia, 37 giorni e Città del Vice in anni recenti.

Liam Neeson nel ruolo di Qui-Gon Jinn

L’attore irlandese Liam Neeson si è unito alla famiglia di Star Wars insieme a Ewan McGregor La minaccia del Fantasma e ha ripreso molto brevemente il suo ruolo di Qui-Gon nell’animazione Guerre dei Cloni serie.

Oltre al suo cameo in Obi-Wan Kenobi, Neeson è noto soprattutto per essere apparso in una serie di grandi progetti del Prese trilogiaThe Lego Movie, The Grey, Batman Begins, Gangs of New York, Love Actually e la lista di Schindler per il quale ha ottenuto una nomination all’Oscar.

Hossein Mardani nel ruolo di Dardin Shull

E infine, concludiamo con due personaggi minori nell’episodio 6, il primo è Dardin Shull, interpretato da Hossein Mardani.

L’attore è apparso in diversi spettacoli famosi negli ultimi anni, tra cui American Crime Story, The L Word: Generation Q, Deadline e il dramma della CBS NCIS.

Heath McGough nel ruolo del caposquadra Groff Ditcher

Dardin condivide una scena con Groff Ditcher di Heath McGough, che ha anche una breve apparizione nell’episodio 1 mentre Obi-Wan sta lavorando alla linea di raccolta della carne.

Heath ha 40 crediti a suo nome con apparizioni notevoli in Miracle Workers, La deviazione, L’ultima nave e film del 2017 Palissandro.

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile per lo streaming dopo essere stato rilasciato su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

