Cast dell’episodio 5 di Andor: incontra le stelle di “The Axe Forgets”

Andor è l’ultimo arrivato nel franchise di Star Wars, che racconta la storia dell’agente ribelle titolare di Diego Luna mentre cresce dall’essere un umile ladro a un eroe della Ribellione.

La serie esplora la gente comune della galassia di Star Wars e i suoi episodi di apertura ci hanno presentato una pletora di volti nuovi mentre vivono in gran parte le loro vite quotidiane sotto l’oppressione dell’Impero.

L’episodio 5 continua dai punti della trama stabiliti nel capitolo precedente aggiungendo alcuni nuovi volti al mix, ma chi sono i nuovi membri chiave del cast?

Anteprima della trama dell’episodio 5 di Andor

L’episodio 5 di Andor è salito su Disney+ mercoledì 5 ottobre 2022.

L’episodio vede Cassian Andor, travestito da Clem, e il suo equipaggio finalizzare i preparativi per l’imminente rapina alla struttura della diga Imperiale.

La tensione è alta tra i membri del gruppo mentre le motivazioni vengono messe in discussione mentre i nervi si infiammano mentre il giorno dell’operazione si avvicina.

Tornato su Coruscant, Syril Karn sta ricevendo alcune parole dure da sua madre, Eedy, mentre la vita familiare di Mon Mothma si rivela tutt’altro che armoniosa.

Andor © Lucasfilm | Disney+

Cast dell’episodio 5 di Andor

Dopo l’arco di apertura degli episodi 1-3, gli episodi 4 e 5 hanno visto tutta una serie di nuovi volti aggiunti al cast di Andor.

L’equipaggio di Cassiano

Diego Luna nel ruolo di Cassian Andor

Faye Marsay come Vel Sartha

Alex Lawther nel ruolo di Karis Nemik

Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Arvel Skeen

Gershwyn Eustache Jr nel ruolo di Taramyn Barcona

Varada Sethu nel ruolo di Cinta Kaz

Sule Rimi nel ruolo del tenente Gorn

Coruscant

Kyle Soller nel ruolo di Syril Karn

Kathryn Hunter nel ruolo di Eedy Karn

Genevieve O’Reilly nel ruolo di Mon Mothma

Alastair Mackenzie nel ruolo di Perrin Fertha

Bronte Carmichael nel ruolo di Leida

Lee Ross nel ruolo di Kloris

Stellan Skarsgård nel ruolo di Luthen Rael

Elizabeth Dulau nel ruolo di Kleya Marki

ISB e Imperiali

Denise Gough nel ruolo di Dedra Meero

Jacob James Beswick nel ruolo dell’assistente Heert

Ben Bailey Smith nel ruolo del tenente supervisore Blevin

Wilf rimproverando come capitano Vanis Tigo

Nick Blood nel ruolo del caporale Kimzi

Luke Nunn nel ruolo del soldato numero 1

Joel Morris nel ruolo del soldato n. 2

Andor © Lucasfilm | Disney+

Riflettori puntati

Sule Rimi nel ruolo del tenente Gorn

Uno dei membri chiave dell’equipaggio della rapina ribelle è un disertore imperiale, il tenente Gorn, che funge da occhi e orecchie di Vel nella struttura imperiale.

Ad interpretare il ruolo è Sule Rimi, un attore con due decenni di esperienza alle spalle con ruoli recenti nel dramma di ITV Manhunt, Death in Paradise, Strike Back, Black Earth Rising, The Nan Movie e Pink Wall del 2019.

Andor © Lucasfilm | Disney+

Kathryn Hunter nel ruolo di Eedy Karn

L’attrice nata a New York Kathryn Hunter interpreta il ruolo dell’esigente madre di Syril Karn, Eedy, e sarà immediatamente familiare ai fan di Harry Potter per la sua breve apparizione nei panni della signora Figg in L’ordine della fenice.

È anche apparsa nel 2021 in The Tragedy of Macbeth, Black Earth Rising e nella serie HBO Landscapers and Rome.

Andor © Lucasfilm | Disney+

Bronte Carmichael nel ruolo di Leida

Bronte Carmichael appare come la figlia ribelle di Mon Mothma, Leida, nell’episodio 5.

L’attrice ha fatto il suo debutto sullo schermo solo nel 2017 L’ora più buia e da allora è apparsa in alcuni grandi progetti tra cui Il Trono di Spade, la serie Nightflyers di George RR Martin, Raised by Wolves e Christopher Robin del 2018 insieme a Ewan McGregor e Hayley Atwell. .

Andor © Lucasfilm | Disney+

Elizabeth Dulau nel ruolo di Kleya Marki

E infine, concludiamo con Kleya Marki, la vivace e arguta assistente di Luthen Rael, interpretata da Elizabeth Dulau.

Incredibilmente, Andor è solo il terzo merito di Elizabeth come attore con i suoi due ruoli precedenti nelle serie della BBC Gentleman Jack e The Outlaws.

Andor © Lucasfilm | Disney+

Andor è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo la prima di mercoledì 21 settembre 2022.

