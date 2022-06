Cast dell’episodio 2 di Ms Marvel: incontra i nuovi arrivi in ​​”Crushed”

Ms Marvel è l’ultimo arrivato nel MCU e la divertente serie ha deliziato i fan con i suoi due episodi di apertura mentre ha approfondito la storia di Kamala Khan.

Dopo che l’episodio 1 ha visto Kamala sbloccare i suoi poteri misteriosi, il secondo capitolo ha ulteriormente arricchito il suo mondo e ha introdotto una serie di nuovi personaggi nel processo.

Ma chi si unisce a Iman Vellani nel cast dell’episodio 2 di Ms Marvel?

COLONNA SONORA: Esplora ogni canzone di Ms Marvel fino ad oggi

Ms Marvel episodio 2 rilascio e trama

L’episodio 2 di Ms Marvel è arrivato su Disney+ mercoledì 16 giugno 2022.

Intitolato Schiacciatol’episodio vede Kamala tentare di affinare i superpoteri che ha scoperto nell’episodio 1 mentre impara anche di più sul misterioso braccialetto che sembrava sbloccare le sue abilità.

A complicare le cose, un nuovo arrivato a scuola attira l’attenzione di Kamala mentre il Dipartimento per il controllo dei danni inizia a ficcare il naso nel supereroe appena formato.

Cast dell’episodio 2 di Ms Marvel

Dopo che l’episodio 1 di Ms Marvel ci ha presentato i personaggi centrali dello show, il secondo capitolo ha accolto una miriade di volti nuovi per arricchire il mondo di Kamala Khan.

Nel cast dell’episodio 2 di Ms Marvel ci sono:

Cast principale e ricorrente

Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan

Matt Lintz nel ruolo di Bruno Carrelli

Zenobia Shroff nel ruolo di Muneeba Khan

Mohan Kapur nel ruolo di Yusuf Khan

Saagar Shaikh nel ruolo di Aamir Khan

Yasmeen Fletcher nel ruolo di Nakia

Rish Shah come Kamran

Samina Ahmed nel ruolo di Sana

Nimra Bucha nel ruolo di Najma

Travina Springer nel ruolo di Tyesha

Laith Nakli nel ruolo dello sceicco Abdullah

Arian Moayed nel ruolo dell’agente Cleary

Alysia Reiner nel ruolo dell’agente del DODC Sadie Deever

Laurel Marsden nel ruolo di Zoe Zimmer

Anjali Bhimani nel ruolo di zia Ruby

Matthew J. Vasquez nel ruolo di Miguel

Jordan Firstman nel ruolo del signor Wilson

Azhar Usman nel ruolo di Najaf

Ishan Gandhi nel ruolo di Hameed

Paul Kim come Paul

Connor Jones nel ruolo di Shawn

Iyad Hajjaj nel ruolo di zio RasheedSophia Mahmud nel ruolo di zia Zara

Nandini Minocha nel ruolo di zia Humaira

Personaggi senza nome

Sheila Awasthi come Snapchat Girl #1

Rokaya Al Mouzani nel ruolo di Snapchat Girl #2

Yash Gajera nel ruolo del fratello della moschea n. 1

Rany Abu-Elniaj nel ruolo di Moschea Bro # 2

Vseant Nath nei panni del genitore n. 1 di Hameed

Shivani Persaud nei panni del genitore n. 2 di Hameed

Chris Mayo nel ruolo di OnLooker #1

Philip Covin come insegnante di ginnastica

Joseph Echavarria nel ruolo dello studente ragazzo n. 1

Kelvin Hodge nel ruolo di Guy Student #2

Cheslee Duke come studentessa n. 1

Keche Howard nel ruolo della studentessa n. 2

Riflettori puntati

Yasmeen Fletcher nel ruolo di Nakia

Ad interpretare il ruolo di Nakia, l’amica di Kamala e Bruno, in Ms Marvel è Yasmeen Fletcher.

Il personaggio ha fatto una breve apparizione nell’episodio 1, ma ha avuto molto più tempo per brillare nell’episodio 2.

La carriera di attrice di Yasmeen è appena iniziata con la diciannovenne che ha ottenuto il suo primo ruolo nel 2019 nel film Prosciutto di segale mentre altre apparizioni sono arrivate in Disney Andi Mack, Magia sottosopra e il film Facci entrare.

Travina Springer nel ruolo di Tyesha

Tyesha di Travina Springer è un altro personaggio che è stato presentato come la fidanzata di Aamir nell’episodio 1, ma appare in modo più evidente nell’episodio 2.

L’attrice ha fatto la sua prima apparizione sullo schermo nel cortometraggio del 2009 Seinfeld musulmano e da allora è apparso in La nuova sfumatura di nero, ingiusto e brutto, strano angelo e Il mulo.

Rish Shah come Kamran

Il primo grande nuovo arrivato nell’episodio 2 è Rish Shah che interpreta il sognante Kamran, che cattura immediatamente l’attenzione di Kamala.

L’attore britannico ha fatto il suo debutto televisivo nella serie del 2017 Scherzo mentre altri ruoli importanti sono arrivati ​​​​negli spettacoli del Regno Unito Anni e anni, vittima, Emmerdale così come il film Netflix A tutti i ragazzi: sempre e per sempre.

Nimra Bucha nel ruolo di Najma

Nimra Bucha interpreta il nuovo personaggio più misterioso nell’episodio 2, Najma, poiché appare completamente solo nella scena finale dopo essere arrivata a Kamala attraverso strane visioni durante l’episodio.

L’attore pachistano-britannico è nato a Karachi e recita dal 2010, apparendo in una serie di produzioni pakistane come Manto, Churalis e Kanebaaz mentre potrebbe avere più familiarità con il pubblico occidentale per il suo ruolo nel 2018 Pelle alterata.

Arian Moayed nel ruolo dell’agente Cleary

Arian Moayed ha già esperienza nell’MCU quando è apparso nei panni dell’Agente Cleary Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa ed è stato visto interrogare Peter Parker ei suoi amici all’inizio del film.

Oltre a questo, l’attore di origine iraniana è apparso in più di 30 ruoli con apparizioni di spicco in Successione, Inventare Anna, Vita amorosa, e Signora Segretario mentre ha anche diretto la miniserie del 2018 Il lupo accidentale.

Alysia Reiner nel ruolo dell’agente del DODC Sadie Deever

E infine, concludiamo con Alysia Reiner che interpreta Sadie Deever, la collega di Cleary al Dipartimento per il controllo dei danni.

L’attrice nata in Florida ha quasi 90 ruoli a suo nome con apparizioni notevoli in arrivo Better Things, The Deuce, Come farla franca con l’omicidio e L’arancione è il nuovo nero dove ha interpretato Natalie Figueroa.

Ms Marvel è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo la prima l’8 giugno 2022.

