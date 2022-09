Cars on the Road debutterà al Disney+ Day: di cosa si tratta?

Auto su strada anteprime giovedì 8 settembre su Disney+ e i genitori devono essere entusiasti (per i loro figli). Questa uscita del Disney+ Day è una nuovissima serie proveniente dai Pixar Animation Studios, con nove episodi programmati in uscita tutti in una volta.

Non solo questo sembra una grande storia di avventura per i bambini, i genitori potrebbero voler sedersi accanto ai loro piccoli e godersi anche il viaggio. Il trailer parla da sé poiché i personaggi principali, Saetta McQueen e Mater, sono tornati per una nuovissima esperienza televisiva oltre la loro iniziale trilogia di film. Cos’altro può Macchine‘ i fan vengono a sapere dell’adorabile duo animato che non è già stato scoperto?

Di cosa parla Cars on the Road su Disney+?

Auto su strada si concentrerà su Mater che si dirige al matrimonio di sua sorella e il successivo viaggio su strada dopo questo annuncio. Se sei un Macchine‘ entusiasta, potresti essere sorpreso da questa rivelazione di Mater che ha una sorella, ma non sei l’unico.

“Apetta un minuto. Tu hai una sorella?” chiede McQueen prima di dire che si unirà a Mater nel suo viaggio di ritorno a est. La serie di nove episodi su Disney+ sembra avventurosa con scenari dall’aspetto familiare, che aggiungeranno una svolta divertente ai personaggi animati. Da un dinosauro, un carnevale e una casa infestata, McQueen e Mater avranno sicuramente le mani (ehm, gomme) impegnate mentre si spera che si facciano strada verso un matrimonio molto importante.

Se ciò non bastasse, è sicuro dirlo Auto su strada incontra Mad Max: Fury Road vale sicuramente la pena esplorare questa serie per vedere come queste due auto riescano a uscire da una situazione così “pericolosa”. Indipendentemente dal fatto che tu o i tuoi figli abbiate guardato uno qualsiasi dei film, Cars on the Road sembra un’esperienza divertente per l’intera famiglia.

Sei un Macchine‘ fan? Da cosa sei più entusiasta di vedere Auto su strada dopo aver visto il trailer? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto!

