Captain Marvel è in Ms. Marvel? Discussa la scena post-crediti dell’episodio 6

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

Da prima Signora Marvel andato in onda, i fan sapevano che la serie di origine di Kamala Khan sarebbe stata progettata per impostare il personaggio e il progetto futuro Le Meraviglie.

Naturalmente, i fan si aspettavano anche un cameo da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel, e siamo qui per spiegare cosa è successo durante La signora Marvel scena post-crediti del finale di stagione.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel segue Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie contiene sei episodi e il personaggio apparirà anche nel film in uscita Le Meraviglie guidato da Capitan Marvel.

Captain Marvel è in Ms. Marvel?

Sì, Brie Larson ha soddisfatto le aspettative dei fan ed è apparsa in un cameo nei panni di Captain Marvel durante la scena post-crediti dell’episodio 6.

La scena in questione è iniziata con Kamala sdraiata sul letto in completo costume prima che il suo braccialetto iniziasse a pulsare energia cosmica.

Mentre Kamala si alza in piedi e scuote il braccialetto, viene trascinata nella porta del suo armadio da un potere sconosciuto e scompare, lasciando che Captain Marvel emerga dalle macerie.