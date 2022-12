Cambi di cast di Una notte al museo: Kahmunrah risorge

Ci sono molti film per famiglie della metà degli anni 2000 a cui possiamo guardare indietro con pura nostalgia e, per molti, Una notte al museo è in cima alla lista. Ora, abbiamo Night At The Museum: Kahmunrah Rises Again di cui divertirci, che offre una svolta a ciò che ci aspettavamo dal franchise. Il film originale è stato diretto da Shawn Levy e ha conquistato il pubblico di giovani e meno giovani. Un sequel – Night At The Museum: Battle Of The Smithsonian – è arrivato nel 2009 e un terzo capitolo – sottotitolato Secret Of The Tomb – pubblicato nel 2014.

Da allora non abbiamo visto una puntata live-action del franchise, ma è stata resuscitata con un film d’animazione, che è arrivato su Disney+ venerdì 9 dicembre 2022.

Diretto da Matt Danner, funge da sequel del già citato Secret Of The Tomb, ma c’è stato un passaggio al cast, con gli attori della trilogia originale che non sono tornati per riprendere i loro ruoli.