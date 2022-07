BTS inchiostri un accordo di streaming esclusivo con Disney+

BTS x Disney? E no, non è per una canzone.

È senza dubbio una delle offerte più sorprendenti della storia recente, ma ha molto senso e porterà sicuramente molti nuovi abbonati alla piattaforma.

Secondo CNN Business, il popolare gruppo musicale sudcoreano BTS ha appena concluso un accordo esclusivo con la House of Mouse.

Sebbene i termini finanziari dell’accordo non siano stati divulgati ufficialmente, si dice che i nuovissimi contenuti presentino tutti e sette i membri.

LEGGI: ​​La star di “Zombies” Milo Manheim si unisce alla seconda stagione di “Doogie Kamealoha, MD”

Due dei nuovi programmi in arrivo sulla piattaforma di streaming includono uno speciale di un concerto registrato in precedenza e un documentario dietro le quinte sulla loro ascesa al successo.

La notizia arriva sulla scia dell’annuncio che il gruppo si stava “prendendo una pausa”. Secondo Disney e HYBE, il gruppo che gestisce i BTS, si stanno solo preparando per “il loro secondo capitolo”. In una dichiarazione congiunta, entrambi hanno affermato che il documentario in arrivo ripercorrerà la cronaca dei ragazzi mentre passano al capitolo successivo.

Questo accordo fa parte dell’espansione precedentemente annunciata e dell’impegno a produrre più contenuti asiatici fatto alla fine dello scorso anno dalla Disney.

“Questa collaborazione rappresenta la nostra ambizione creativa: lavorare con i creatori di contenuti iconici e le migliori star dell’Asia-Pacifico in modo che il loro talento possa essere apprezzato dal pubblico mainstream in diversi modi”, ha affermato Jessica Kam-Engle, responsabile dei contenuti della Disney per l’Asia del Pacifico, in una dichiarazione. “Riteniamo che questi nuovi titoli affascineranno i consumatori di tutto il mondo e non vediamo l’ora di introdurre più contenuti musicali sul nostro servizio.

FONTE: CNN

Informazioni sull’autore del post

Imparentato

Continua a leggere