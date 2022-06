Bruno e Kamala di Ms Marvel rubano i cuori come migliori migliori amici del MCU

*ATTENZIONE: Ms Marvel anticipa gli spoiler*

Ms Marvel è stata presentata in anteprima mercoledì (8 giugno 2022) e i fan sono già ossessionati dalla migliore amica di Kamala Khan, Bruno Carrelli, e dalla loro amicizia di supporto.

Poco più di un mese dopo la conclusione di Moon Knight, l’MCU ha regalato ai fan Ms Marvel. Una serie basata su Kamala Khan, l’adolescente pachistano-americana ha il potere di scagliare dischi di energia cosmica ed evocare un gigantesco pugno elastico per salvare i bisognosi.

Lo spettacolo è stato applaudito dai fan per aver portato il primo personaggio musulmano del fumetto sul piccolo schermo e, infine, sul grande schermo poiché Iman Vellani riprenderà il ruolo in The Marvels del 2023.

Non sorprende che Khan sia già una delle preferite dai fan, ma ha una seria concorrenza dal suo amico genio della tecnologia Bruno Carrelli. Insieme, tuttavia, sono già in corsa per il miglior duo dinamico del MCU dopo un solo episodio: attenzione Peter e Ned.

Foto di Jesse Grant/Getty Images per Disney

I fan ossessionati da Kamala e Bruno: ecco perché

Tutti hanno bisogno di una migliore amica che li accompagni durante le loro buffonate adolescenziali e Bruno è sicuramente uno di loro.

Uccello nero | Rimorchio ufficiale | Apple TV+

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Bruno è così dolce. Tutti hanno bisogno di un amico come lui 🥺 #MsMarvel — N 🌺 (@blackzspider) 8 giugno 2022

Nell’episodio 1, Kamala non supera l’esame di guida, ma Bruno aveva piena fiducia che l’avrebbe superata: ha persino perso due scommesse contro la madre di Kamala e l’altra sua amica, Yasmeen Fletcher.

Quando i suoi genitori si rifiutano di lasciarla partecipare all’AvengerCon senza suo padre, mentre indossano costumi di Hulk abbinati, i migliori amici escogitano un piano per sgattaiolare fuori di casa.

La scena più commovente è quando Bruno solleva il suo spirito dopo che si è lamentata che il cosplay di Captain Marvel è “infantile” e “non sono le ragazze brune di Jersey City a salvare il mondo”.

C’è stato un breve momento in cui abbiamo sentito che qualcosa di più poteva venire dalla loro amicizia durante il sincero discorso, e non siamo stati gli unici:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Onestamente non so molto dei fumetti di Kamala, ma sto sicuramente ricevendo un’atmosfera dal suo amico Bruno Spero di sbagliarmi ma sicuramente mi sta dando energia “Sono innamorato di te ma diventerò il cattivo quando non ricambierai i miei affetti” #MsMarvel — Thorne 🌿 (@ThorneChan) 8 giugno 2022

Inoltre, ha travestito da Bruce Banner e non siamo sorpresi: è un amante della scienza e della tecnologia, e hai visto quei guanti fotonici che ha realizzato a Kamala?

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Bruno si è vestito da stendardo di Bruce ed è così accurato perché è letteralmente solo una camicia a quadri e un camice da laboratorio 😭😭 sarebbe così felice #MsMarvel #Hulk pic.twitter.com/J6oUk2u70j – pr manager di Hulk (@Dorkybanner) 8 giugno 2022

Matt Lintz interpreta Bruno Carrelli

Se Carrelli sembra familiare, potresti aver visto l’attore in The Walking Dead. Matt Lintz è apparso in 11 episodi dal 2018 al 2019 come Henry.

Lo spettacolo AMC era un affare di famiglia poiché suo fratello minore, Macsen, interpretava un giovane Henry, mentre la sorella maggiore Madison interpretava la figlia di Carol, Sophia Peletier, nelle stagioni 1 e 2.

Nato il 23 maggio 2001, il 21enne ha recitato principalmente in personaggi minori in film e serie, tra cui What To Expect When You’re Expecting (2012), Pixels (2015) e la serie TNT The Alienist.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

In altre notizie, Pretty Little Liars è ora nel cast: dalla celebrità di TikTok alla partecipazione al Royal Wedding