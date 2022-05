Bonnie Piesse su Obi-Wan Kenobi e la sua commedia romantica neurodivergente

Quando Bonnie Piesse è entrata per la prima volta nell’universo di Star Wars, aveva 16 anni. Il franchise aveva già decenni e aveva raggiunto nuove vette con l’inizio della trilogia prequel che avrebbe raccontato la storia delle origini di Darth Vader. Era il 2000, due anni prima del film che le avrebbe cambiato la vita…Guerre stellari Episodio II: L’attacco dei cloni–sarebbe stato presentato in anteprima e Piesse era solo all’inizio della sua carriera.

22 anni dopo, l’attrice/cantautrice è pronta a riprendere il ruolo di Beru Whitesun Lars nella serie originale Disney+, Obi-Wan Kenobi. Molto è cambiato nella vita di Piesse, ma una cosa è rimasta la stessa: il suo amore per il franchise che ha dato il via alla sua carriera e ha aperto le porte a nuove opportunità ed esperienze.

Piesse ha prestato la sua voce e la sua musica sia per la televisione che per i film di The CW’s Vita inaspettata e le docuserie HBO, Il giuramento, per dirne alcuni. È una creativa dai molti talenti con un occhio di riguardo ai ruoli che espandono la conversazione su argomenti che includono la neurodivergenza nel romanticismo, come si può vedere nel suo film in uscita, La mia ragazza preferita.

Hidden Remote ha avuto l’opportunità di parlare con Piesse in anticipo Obi-Wan KenobiLa premiere per discutere dei due decenni tra l’introduzione di una giovane Beru nel franchise live-action di Star Wars e cosa significa interpretarla ora come donna e madre.

Bonnie Piesse parla di Obi-Wan Kenobi, dell’impatto di Star Wars e della sua commedia romantica neurodivergente

Quando ti sei unito all’universo di Star Wars, lo era L’attacco dei cloni la tua prima introduzione alla galassia lontana, lontana o eri già un fan quando sei diventato Beru Whitesun Lars?

avevo visto Episodio I: La minaccia fantasma, e mi è piaciuto. Ma questo è tutto ciò che sapevo del mondo di Star Wars. Sapevo che era una cosa enorme, che la gente ama Star Wars. Quindi, ero consapevole di tutto questo, ma dovevo praticamente recuperare il ritardo nel guardare i vecchi film prima delle riprese Episodio II.

Quindi era un mondo nuovo di zecca per te. Considerando che era nuovo di zecca, com’è stato girare L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith?

Le riprese L’attacco dei cloni, avevo 16 anni quando ho ottenuto il ruolo, quindi ero ancora a scuola. Era più che eccitante. Non c’erano molti film di Hollywood girati in Australia in quel momento, quindi il fatto che ho avuto modo di farne parte è stato davvero eccitante. Tutti nella mia scuola saltavano in giro. Poi, le riprese vere e proprie, l’ho girato un giorno a Sydney, in Australia, ai Fox Studios e il resto è stato in Tunisia, nel nord Africa.

La parte tunisina è stata un’avventura totale. Stavamo viaggiando tutti insieme attraverso il deserto e cenando con George Lucas. Siamo persino entrati in un’oasi in un giorno libero e c’erano molti cammelli. È stato davvero sorprendente ed eccitante guardarsi intorno sui set e pensare: “Wow, siamo davvero a Tatooine”.

Non mi ero reso conto che fossi così giovane [when filming]. Diresti che ha plasmato la tua prospettiva su Hollywood o almeno la tua introduzione a Hollywood?

Sì, immagino che sia stata una specie di ingresso da big bang a Hollywood per saltare direttamente in un set di quelle dimensioni. Ovviamente era molto più grande di qualsiasi set su cui sarei stato in Australia. Erano solo piccoli programmi TV. Sembrava un ingresso piuttosto enorme. Poi sono andato alla premiere di Hollywood dove mi sono ritrovato improvvisamente sul tappeto rosso. Un giorno, ho iniziato a dedicarmi alla musica a Hollywood. [Attack of the Clones] è stato sicuramente il mio ingresso.

I casting legacy hanno un tale impatto sui fan quando si riuniscono con gli attori per la continuazione di una storia. Com’è stato per te tornare nei panni di Beru?

La prima volta, come ho detto, è stato davvero emozionante. Questa volta, c’era molta più profondità in quanto ovviamente ho vissuto molto da allora. Ho anche incontrato molti fan. Sono stato a convegni e ho potuto vedere quanto significhi per le persone. Le persone ne sono così commosse, è così significativo per loro. Quindi, questa volta sono stato in grado di apprezzarlo davvero in un modo completamente nuovo. È stato davvero emozionante provare i costumi e tutto il resto. Mi stavo guardando allo specchio dicendo: “Wow! È così pazzesco tornare”.

E, in effetti, da allora Episodio IIsono passati 22 anni perché è uscito nel 2002, ma abbiamo girato nel 2000. Abbiamo girato nel 2003 per Episodio III, quindi sì, è passato molto tempo. Ma è stato davvero significativo tornare.

Com’è cambiata Beru dall’ultima volta che l’abbiamo vista?

Quando abbiamo visto l’ultima volta [Beru], stava dando il benvenuto al piccolo Luke nella fattoria di Lars, ed era davvero solo una ragazza. Era la ragazza di Owen. E quella fu la sua introduzione alla maternità. All’improvviso, ecco Luke Skywalker e devi prenderti cura di lui.

Ora, è davvero cresciuta nella maternità. Il suo unico scopo è prendersi cura di Luke, proteggere Luke e trasferirsi nella fattoria. È molto più matura. Quando abbiamo visto per la prima volta [Beru] in Episodio II era un po’ timida e ora è davvero entrata nella maternità.

Amo i papà d’azione duri, ma amo davvero anche le mamme d’azione dure. Sarà meraviglioso vederlo.

Sì, ci sono alcune grandi mamme nell’universo di Star Wars, quindi sono davvero orgoglioso e felice di poterlo diventare.

Sì, sei tra i loro fantastici ranghi e ne vediamo di più Obi-Wan Kenobi. Hai detto che è stato emozionante tornare sul set, quali sono stati i tuoi momenti preferiti?

Anche entrando sul set per la prima volta, è stato davvero emozionante guardarsi intorno e vedere di nuovo i set. E mi sento come: “Wow, questo è in realtà Star Wars. Questo sta effettivamente accadendo”. E anche per vedere quanto fossero eccitati la troupe e il resto del cast. Penso che tutti fossero consapevoli che facevamo parte di qualcosa di importante e storico. Tutti erano davvero così felici e grati di essere lì, e puoi sentirlo sul set.

Hai un momento o una scena preferita con Beru? O uno della serie in generale?

Ho sicuramente un momento preferito, ma non voglio regalarlo ai fan. Il mio momento preferito della serie, penso solo che all’inizio sarà davvero fantastico vedere Obi-Wan. Quindi vedere Ewan tornare in Obi-Wan è stato davvero speciale. E, ovviamente, i fan ne saranno così entusiasti perché sono passati anni e Obi-Wan è un personaggio così iconico. Quindi, sì, solo vederlo incarnarlo di nuovo.

Qual è il tuo film o programma di Star Wars preferito?

avrei da dire La forza si risveglia è uno dei miei preferiti. Adoro davvero il personaggio di Daisy Ridley, Rey. Sento che questo è stato un punto di svolta davvero importante per Star Wars. La principessa Leia è un fantastico personaggio femminile e ci sono altri fantastici personaggi. Ma è stato un momento importante a Hollywood in cui sento che i ruoli delle donne stanno migliorando sempre di più. E vedere una specie di guerriera è stato fantastico.

Mi sono innamorato del personaggio di Daisy e c’è qualcosa a riguardo La forza si risveglia che aveva davvero tutta l’essenza dei vecchi che la gente amava, ma lo stava portando in un nuovo mondo. Amo anche JJ Abrams, quindi quello mi sta sicuramente a cuore. [Rey] era anche così giovane, ma così forte. [Her] anche la forza del carattere è stata davvero grande.

La forza del carattere è una parte importante del franchise di Star Wars.

Totalmente. Ricordo quel momento La forza si risveglia dove vogliono comprare il droide da Rey, e lei ci sta davvero pensando. E significherebbe molto avere quelle risorse. È come se non fosse in vendita, e lo adoro.

Per quanto riguarda i prossimi progetti per te, inoltre Obi-Wan Kenobicosa sei entusiasta di venire?

Ho un film che ho appena finito chiamato La mia ragazza preferita ed è stato un ruolo davvero, davvero impegnativo. Interpreto un personaggio con DID, quindi disturbo dissociativo dell’identità. E in realtà ho interpretato sette personaggi. Non ero nemmeno sicuro di potercela fare, era così impegnativo. Ma mi ci sono buttato e ne sono davvero orgoglioso. Penso che uscirà probabilmente più avanti in estate.

Con un personaggio con DID, che tipo di ricerca hai fatto per il film?

Ho cercato molto su Google e ci sono fantastici canali Youtube di persone che hanno DID. Puoi guardarli anche durante la transizione [alters] davvero. Quindi, ho fatto molte ricerche in questo modo. Poi ho parlato con qualcuno che soffre di DID, quindi è stato fantastico. Devo capire davvero com’è, com’è per le persone nelle loro vite. E anche il trauma che c’è dietro. È stato davvero importante per me capire come ciò accade. Che è qualcosa di veramente difficile finché non vengono a patti con esso e imparano a conviverci davvero nelle loro vite.

Abbiamo visto DID in Cavaliere della Luna ma questo è un progetto Marvel e un modo da supereroe per raccontare quella storia. Con il tuo film sarà una commedia romantica e più contemporanea.

Sì, ed è una commedia davvero romantica e una storia d’amore. E ha un cuore d’oro. È davvero una bella storia.

È eccitante per i fan del romance che hanno voluto più ruoli per personaggi neurodivergenti.

Esattamente. Si spera che cambierà la discussione al riguardo e indurrà le persone a capire di più com’è veramente.

Questa intervista è stata modificata per tempo e chiarezza.

Obi-Wan Kenobi debutterà venerdì 27 maggio su Disney+. Per una copertura approfondita di Star Wars, dai un’occhiata al nostro sito gemello, Dork Side of the Force.