Bernard the Elf tornerà nella nuova miniserie?

Il Natale è alle porte e quale modo migliore per prepararsi se non coccolarsi con alcuni sani racconti festivi? Il servizio di streaming Disney+ ha entusiasmato il pubblico durante le festività natalizie con il revival dell’amato franchise natalizio The Santa Clause. Con il ritorno di così tanti volti familiari, i fan si chiedono se l’ultima offerta The Santa Clauses conterrà il personaggio preferito Bernard the Elf.

Va notato che i film originali sono stati rilasciati più di un decennio fa con il primo film, The Santa Clause, nei cinema nel 1994. Dopo il successo del debutto, The Santa Clause 2 è stato rilasciato nel 2002 ed è stato generalmente ben accolto.

Sorprendentemente, il terzo film della serie, The Santa Clause 3: The Escape Clause, è stato considerato un flop, con alcuni fan che hanno incolpato la mancanza di Bernard per il fallimento.