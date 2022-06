Benedict Wong è in Obi-Wan Kenobi? Quinto Fratello confusione spiegata

Dopo mesi di attesa, l’attesissima serie Obi-Wan Kenobi è sbarcata su Disney+, continuando la storia del titolare Jedi dopo gli eventi di La vendetta dei Sith.

Nella serie, Obi-Wan affronta nuove minacce mentre si ritrova braccato dagli Inquisitori Imperiali, uno dei quali, il Quinto Fratello, ha attirato l’attenzione degli spettatori in particolare.

Questo perché i fan sono convinti che Benedict Wong della Marvel sia l’attore dietro il trucco verde in Obi-Wan Kenobi, ma è davvero così?

I fan di Obi-Wan Kenobi sono convinti che Benedict Wong interpreterà il Quinto Fratello

Dopo l’uscita dei primi due episodi di Obi-Wan Kenobi, i fan sono rimasti perplessi sull’attore dietro il Quinto Fratello con molti sui social media che credono che sia Benedict Wong dei film Doctor Strange della Marvel.

Un fan su Twitter ha scritto: “Ogni volta che vedo il Quinto Fratello, continuo a pensare a Wong”.

Mentre un altro ha aggiunto: “La faccia del quinto fratello sembra Wong della Marvel con un po’ di vernice verde”.

“Il Quinto Fratello sembra un po’ Wong della Marvel”, ha detto questo fan.

Questo fan perplesso ha chiesto: “Quell’inquisitore è Wong di Doctor Strange?”

E infine, questo spettatore ha notato le apparizioni di Wong del dottor Strange, Gilgamesh di Don Lee in Eterni e il quinto fratello in Obi-Wan Kenobi.

Chi interpreta il Quinto Fratello in Obi-Wan Kenobi?

L’attore che interpreta il Quinto Fratello in Obi-Wan Kenobi è Sung Kang e non Benedict Wong, come hanno suggerito alcuni fan.

Gli appassionati di cinema conosceranno meglio il 50enne Sung Kang dal suo ruolo di Han Lue in The Fast & Furious franchising.

Nato nello stato della Georgia da genitori immigrati sudcoreani, Sung Kang lavora nel settore della recitazione dal 1999 e ha più di 65 ruoli a suo nome.

Il suo debutto è arrivato nel film Uomini Misteriosi mentre apparizioni degne di nota da allora hanno incluso artisti del calibro di Pearl Harbor, Serie TV STARZ Il potere, la storia di Lisey, legato alla banda e il film di Robert Rodriguez Possiamo essere eroi.

Chi è il quinto fratello?

Il Quinto Fratello è uno dei 12 Inquisitori Imperiali che sono apparsi nel canone di Star Wars.

La sua prima apparizione è arrivata in una serie animata Star Wars ribelli ed era un antagonista regolare nella seconda stagione.

Un alieno di una specie sconosciuta, il Quinto Fratello fu inviato da Darth Vader a dare la caccia ai Jedi Kanan Jarrus ed Ezra Bridger dopo la morte del Grande Inquisitore e fu collaborato con la Settima Sorella.

Dopo essersi avvicinato alla cattura dei Jedi in diverse occasioni, il Quinto Fratello ha rintracciato Ezra e Kanan sul pianeta Malachor negli episodi finali della seconda stagione, dove è stato infine ucciso dal ritorno di Maul.

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile per lo streaming dopo essere stato rilasciato su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

