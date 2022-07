Belén Cuesta e Gemma Whelan si uniscono alla serie spagnola di Disney+ “Balenciaga”

Belén Cuesta (Rapina di denaro) e Gemma Whelan (Game of Thrones) si sono uniti al primo dramma in costume spagnolo di Disney+, Balenciagaha riportato Deadline.

La coppia si unisce ad Albert San Juan e a molti altri attori tra cui Patrice Thibaud, Josean Bengoetxea, Cecilia Solaguren, Adam Quintero, Elvira Cuadrupani, Thomas Coumans (Wladzio D’Attainville, partner e collaboratore di Balenciaga), Gabrielle Lazure (Carmel Snow, fashion director di Harper’s Bazaar), Isabelle Bres (designer Jeanne Lanvin), Anna-Victoire Olivier (attrice Audrey Hepburn) ed Eva Bley (designer Elsa Schiaparelli).

Il dramma in sei parti parla di Cristóbal Balenciaga (San Juan), figlio di una sarta e di un pescatore che usa il suo talento naturale, il suo lavoro costante e il suo fiuto per gli affari per diventare uno degli stilisti più importanti di tutti i tempi.

Le riprese sono iniziate a giugno e proseguiranno fino all’autunno in diverse località della Spagna e della Francia con un team di 100 professionisti e 2.000 comparse. Lo Streamer Disney+ ha presentato lo spettacolo lo scorso novembre come il suo primo originale spagnolo mentre cerca di raggiungere il suo obiettivo di 60 originali internazionali entro il 2024.

