Baymax! data di uscita della prima stagione, sinossi, trailer del cast, cast e altro ancora

Baymax! Immagine cortesia Disney. © 2020 Disney. Tutti i diritti riservati.

Il film Disney di successo, Grande eroe 6, sta ottenendo l’ennesimo spin-off. Questa volta i fan di questo universo si uniranno al loro robot sanitario preferito in una serie chiamata, Baymax!

L’originale Disney+ porta gli spettatori nel mondo di Baymax concentrandosi sul suo lavoro nel fornire cure mediche alla gente di San Fransokyo.

L’adorabile robot fa del suo meglio per aiutare i suoi pazienti, adattando i suoi consigli alle loro esigenze specifiche ed essendo lì per loro mentre fanno le scelte necessarie per avere una vita più sana.

Da sempre doveroso professionista sanitario, il nostro eroe usa la sua esperienza per migliorare la città che ama e le persone che vi abitano. Ecco cosa sappiamo di più sulla serie in arrivo.

Baymax! data di uscita della stagione 1

Lo spettacolo farà la sua sbarco su Disney+ mercoledì 29 giugno. L’annuncio di Disney+ si riferisce alla serie che “inizia” quel giorno, quindi ci aspettiamo uscite settimanali per lo spettacolo.

Baymax! cast della prima stagione

Il cast finora, secondo IMDb:

Maya Rudolph nel ruolo di zia Cass

Scott Adsit come Baymax

Baymax! sinossi della prima stagione

Una sinossi ufficiale della prima stagione deve ancora essere annunciata, tuttavia, a giudicare dal trailer, sembra che le avventure sanitarie di Baymax saranno dolci e divertenti. La sua idea di benessere si concentra su un approccio olistico. Il nostro eroe fornisce non solo la sua esperienza medica, ma fa anche di tutto per assistere i suoi pazienti nella loro vita quotidiana, incluso il tentativo di gestire un bar.

Baymax! trailer della prima stagione

Guarda il trailer della prima stagione qui sotto:

Ti terremo aggiornato su di più Baymax! le notizie sulla prima stagione non appena arrivano.