Ballando con le stelle stagione 31 nuova casa, host e altri cambiamenti

La serie di gare di ballo preferite da tutti, Ballando con le stelle, tornerà questo autunno e porterà con sé alcune modifiche! La nuova stagione si farà strada qui lunedì 19 settembre.

Il reality show, che va in onda su ABC da 16 anni, ha un concetto così unico. Ci piace sempre vedere le nostre celebrità preferite al di fuori di ciò che fanno di solito. E ballare è un modo così divertente per farlo! Anche se ci sono le apparizioni in programmi di gioco come Ruota della fortuna e Faida familiare di celebritànon c’è niente come vedere il tuo preferito indossare le scarpe da ballo e scivolare attraverso la sala da ballo.

Sebbene sia stato un punto fermo sulla rete per tutti questi anni, ci sono una serie di cambiamenti in arrivo per il prossimo DWTS stagione 31. E questo include dove andrà in onda, o meglio in streaming.

Ballando con le stelle si trasferisce a Disney+

Ad aprile, la ABC ha annunciato la sorprendente notizia che la nuova stagione della serie di gare di ballo si sarebbe trasferita in una nuova casa. Questo autunno, DWTS la stagione 31 farà invece il suo debutto sul servizio di streaming Disney+.

Il programma settimanale dal vivo a cui siamo abituati rimarrà lo stesso. Questa sarà la prima volta che lo streamer testerà questo tipo di formato. Sarà molto interessante vedere come lo faranno funzionare.

DWTS stagione 31 host

C’era una voce secondo cui Tyra Banks non sarebbe tornata ancora una volta per i compiti di hosting, poiché non è davvero una scelta popolare tra i fan. Tuttavia, si sta assumendo quella responsabilità nella stagione 31. Anche se questa volta ha un collega presentatore.

Il nuovo ospite Alfonso Ribeiro sarà co-ospite insieme a Banks. L’attore e personaggio televisivo è un’ottima scelta e ha già dimostrato quanto sia divertente e coinvolgente come presentatore I video domestici più divertenti d’America.

DWTS stagione 31 spot pubblicitari

Con il suo passaggio a Disney+ arriva anche il fatto che gli spettatori non dovranno più assistere alla pubblicità. TVLine ha condiviso che la serie di realtà non avrà pubblicità in questa stagione. Questa è sempre una buona notizia per il pubblico, ma è sorprendente dal momento che le interruzioni pubblicitarie hanno consentito cambi di costume e rotture di set durante le esibizioni, come notato dal notiziario.

Giudici e cast della stagione 31 di DWTS

Per fortuna il tavolo dei giudici non si sta scuotendo! Len Goodman, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli e Derek Hough torneranno tutti.

Ma ovviamente ci sarà un nuovo cast di celebrità e forse professionisti? Non lo sapremo fino a quando non saranno tutti annunciati l’8 settembre, secondo TVLine!

Ballando con le stelle farà il suo debutto su Disney+ lunedì 19 settembre.