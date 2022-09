BALLANDO CON LE STELLE – “’80s Night” – La sala da ballo è radiosa e tubolare per “’80s Night” quando 12 coppie di celebrità e ballerini professionisti competono per la quinta settimana dal vivo per la stagione 2020, LUNEDI’, OTTOBRE. 12 (20:00-22:00 EDT), su ABC. (ABC/Eric McCandless) BALLANDO CON LE STELLE

A che ora esce stasera l’episodio 1 di The Cleaning Lady 2 stagione? (19 settembre) di Sandy C.

Il momento che tutti stavamo aspettando arriva stasera – Ballando con le stelle è tornato! Guarderai? È Ballando con le stelle la stagione 31 andrà in onda sulla rete ABC oltre allo streaming anche sulla piattaforma Disney+? Se hai domande, abbiamo le risposte.

Come abbiamo detto prima, questa stagione di Ballando con le stelle sarà diverso da qualsiasi altra stagione precedente! Il cambiamento più grande è che la stagione 31 sarà trasmessa in streaming su Disney+ invece di andare in onda sulla rete ABC. Quindi cosa significa per le interruzioni pubblicitarie, la durata degli episodi, le votazioni e lo streaming?

Ballando con le stelle stagione 31 episodio 1 andrà in onda su ABC stasera?

No. Questa nuova stagione di DWTS non andrà in onda nella sua vecchia casa, ABC. Per guardare, avrai bisogno di un account Disney+ (registrati per una prova gratuita se non hai già un abbonamento). È una grande mossa per l’amata serie di gare di ballo.

Lo spettacolo inizia alle 20:00 ET su Disney+ ed è destinato a durare per circa due ore, quindi nel periodo a cui siamo abituati, ma sappiamo di aspettarci molte sorprese e nuovi e divertenti colpi di scena. I padroni di casa Tyra Banks e Alfonso Ribeiro ci faranno sicuramente divertire. Il primo episodio introdurrà le squadre e vedremo il loro primo ballo (e il loro primo DWTS punto). Nessuno sarà eliminato stasera, dato che è il loro primo turno. Almeno questo è quello che pensiamo! Come abbiamo detto, aspettati l’inaspettato stasera!

Ballando con le stelle stagione 31 ballerini

Ecco le celebrità che vedremo ballare sulla pista da ballo:

Giuseppe Baena

Selma Blair

Wayne Brady

Sam Campione

Carlo D’Amelio

Heidi D’Amelio

Jessie James Decker

Trevor Donovan

Daniele Durant

Teresa Giudice

Vinny Guadagnino

Cheryl Ladd

Jason Lewis

Jordin Scintille

Gabby Windey

Cosa sei più entusiasta di vedere stasera? Trasmetterai in streaming l’episodio dal vivo o lo controllerai più avanti durante la settimana?