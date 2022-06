Ballando con le stelle la stagione 31 non arriverà su Disney+ a luglio 2022

BALLANDO CON LE STELLE – “’80s Night” – La sala da ballo è radiosa e tubolare per “’80s Night” quando 12 coppie di celebrità e ballerini professionisti competono per la quinta settimana dal vivo per la stagione 2020, LUNEDI’, OTTOBRE. 12 (20:00-22:00 EDT), su ABC. (ABC/Eric McCandless) CARRIE ANN INABA, DEREK HOUGH, BRUNO TONIOLI

Al pubblico manca la loro gara di ballo preferita, Ballando con le stelle. In effetti, molti fan erano spaventati dal destino dello spettacolo dopo non aver sentito alcun aggiornamento sulla prossima stagione dalla ABC. Ora sappiamo che una stagione è in lavorazione, ma sarà molto diversa dalle stagioni precedenti! Inoltre, lo sappiamo Ballando con le stelle la stagione 31 non arriverà a luglio 2022.

L’attesa per Ballando con le stelle la stagione 31 continuerà per almeno un altro mese! Il ritardo è dovuto ai numerosi cambiamenti che introdurrà la stagione 31 o al grande passaggio dello show dalla ABC a Disney+? E le voci su un nuovo host che prende il sopravvento? Ecco tutto quello che sappiamo.

Pronostici sulla data di uscita della 31a stagione di Ballando con le stelle

Sfortunatamente, una data di uscita ufficiale non è nota. Il lato positivo è che lo sappiamo DWTS è stato rinnovato dalla ABC per altre due stagioni: la 31 e la 32. Quindi non preoccuparti troppo, la stagione 31 è in arrivo! E non dimenticare, verrà trasmesso in streaming su Disney+ invece che sulla rete ABC.

Anche se non c’è una data di uscita, possiamo fare una buona ipotesi su quando la vedremo arrivare. Crediamo che la nuova stagione sarà presentata in anteprima in autunno, molto probabilmente nel mese di settembre. Come mai? Perché le ultime stagioni (stagione 27-30) sono state tutte presentate in anteprima in quel mese. Ballando con le stelle è stata conosciuta come una serie autunnale. Inoltre, DWTS su Wikipedia afferma che la prossima stagione arriverà alla “fine del 2022”. Quindi, se non settembre, forse sarà qui entro ottobre o novembre. Naturalmente, non appena avremo maggiori dettagli, aggiorneremo questo post in modo che tu abbia tutte le ultime novità!

Tyra Banks ospiterà la stagione 31 di Ballando con le stelle?

Un’altra grande domanda che i fan hanno è se Tyra Banks tornerà o meno a ospitare la stagione 31. Non è un segreto che non sia stata la migliore conduttrice. I fan hanno chiesto un nuovo ospite da quando è salita sul palco. Non si sa nulla di certo, ma, ancora una volta, vi terremo aggiornati.