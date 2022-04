Ballando con le stelle la stagione 31 non arriverà a maggio 2022

BALLANDO CON LE STELLE – “First Elimination” – Le 15 coppie di celebrità e ballerini professionisti si sfidano per una seconda settimana con la prima eliminazione della stagione 2020, in diretta, MARTEDI’, SETTEMBRE. 22 (20:00-22:02 EDT), su ABC. (ABC/Eric McCandless) CARRIE ANN INABA, DEREK HOUGH, BRUNO TONIOLI

Ballando con le stelle i fan si stanno perdendo la loro serie preferita di gare di ballo! E, sfortunatamente, l’attesa per la premiere della stagione 31 continuerà per un altro mese Ballando con le stelle la stagione 31 non uscirà a maggio 2022. I fan stanno diventando ansiosi di vedere la nuova stagione, soprattutto perché sappiamo che sarà la stagione più interessante mai vista a causa di tutti i cambiamenti che sono già stati fatti (e di alcune voci). Quindi quando è DWTS stagione 31 in uscita?

Stagione 30 di Ballando con le stelle è finito su ABC nel novembre 2021, quindi sono trascorsi solo circa sei mesi da quando abbiamo ricevuto nuovi episodi. Detto questo, sappiamo che è troppo presto per la prima di una stagione, ma questo è solo il tuo aggiornamento mensile sullo stato di Ballando con le stelle stagione 31. Spero di avere presto una data di uscita ufficiale, ma, nel frattempo, ecco tutti i dettagli che abbiamo finora.

Quando arriverà la stagione 31 di Ballando con le stelle su Disney+?

Potremmo non avere una data di uscita esatta, ma abbiamo una buona idea di quando aspettarcela e questa data sarebbe settembre. Per uno, sappiamo che Disney+ ha condiviso che la nuova stagione arriverà quest’anno, il 2022. Hanno anticipato che arriverà “alla fine del 2022”. Guardando le date di uscita della stagione precedente, settembre è un mese popolare e il mese che ha visto l’uscita delle ultime quattro stagioni. Ciò significa che probabilmente stiamo guardando una data di rilascio a settembre o ottobre. Non credo che sarà più tardi di questo, ma vi terremo aggiornati non appena avremo maggiori dettagli!

Tyra Banks ospiterà la stagione 31 di Ballando con le stelle?

Per quanto riguarda l’ospite, non siamo sicuri se Tyra Banks tornerà come ospite della serie di gare di ballo. Tuttavia, non sembra così! Una voce, emersa da The Sun, afferma che la rete non vuole indietro Banks. Se questo sia vero o no, non ne siamo sicuri, ma il suo coinvolgimento nella stagione 31 non è ufficiale.

Ancora una volta, ti terremo aggiornato non appena avremo maggiori dettagli.