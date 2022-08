Ballando con le stelle sta tornando con tutto lo stile a cui siamo abituati quest’autunno! La stagione 31 dell’amata competizione di ballo debutterà ufficialmente lunedì 19 settembre.

Ad assumere incarichi di presentatore in questa stagione sono il nuovo ospite Alfonso Ribeiro e il ritorno dell’ospite Tyra Banks. Si diceva che Banks non sarebbe tornato, dato che molti spettatori dello show non sono suoi fan. Ma la ABC ha deciso di tenerla in giro per un’altra stagione.

Il tavolo del giudice vedrà anche le stesse facce familiari. Len Goodman, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli e Derek Hough torneranno per offrire le loro critiche e punteggi. La decisione di aggiungere Hough alla serie è stata così intelligente. È il mio giudice preferito!

La rete ha anche già rinnovato la serie di realtà per la stagione 32. Quindi abbiamo più balli nel nostro futuro! Proprio ora, in un futuro molto prossimo, DWTS tornerà presto, ma non lo troverai in TV.

Ballando con le stelle la stagione 31 andrà in onda su ABC?

Lo spettacolo del concorso è andato in onda su ABC per 16 anni. Anche se ora, mentre ci dirigiamo verso la stagione 31, la rete ha deciso di dare una scossa alle cose. Ad aprile la società ha condiviso la notizia scioccante che la nuova stagione avrà una nuova casa, debuttando invece solo su Disney+.

È davvero sorprendente che dopo tutti questi anni la ABC si sia mossa DWTS al mondo dello streaming. La cosa interessante è che il programma settimanale dal vivo rimarrà. Questa sarà la prima volta che lo streamer proverà questo formato. Una prima volta per Ballando con le stelle la stagione 31 non è stata ancora impostata.

Ti chiedi quali star e ballerini professionisti daranno il valzer in questa stagione? Dovrai ancora aspettare fino all’8 settembre per scoprirlo. Saranno annunciati il Buon giorno Americasecondo TVLine.

Ballando con le stelle la stagione 31 sarà presentata in anteprima lunedì 19 settembre su Disney+.