“Ballando con le stelle” Disney+ Night in arrivo il 10 ottobre

Le 13 coppie rimaste si immergono nella magia di Disney, Pixar, Marvel e altro per un’indimenticabile “Notte Disney+” su Ballando con le stelle, ricco di spettacoli abbaglianti. La quarta settimana della competizione mirrorball sarà trasmessa in diretta LUNEDI’ OTTOBRE. 10 (20:00 ET / 17:00 PT), su Disney+. (TV-PG, L) Guarda i replay degli episodi su Disney+ entro un’ora dopo il livestream.

I ballerini professionisti e la troupe daranno il via alla prima “Disney+ Night” in assoluto con un’esibizione di “Colombia, Mi Encanto” dal film Encanto, vincitore del premio Oscar® dei Walt Disney Animation Studios. La serata includerà anche un’esibizione bonus di “That’s How You Know” di Enchanted” con i ballerini professionisti Daniella Karagach e Pasha Pashkov. ​​Un numero speciale della troupe in onore del prossimo 100° anniversario della Disney conterrà “Try Everything” dei Walt Disney Animation Studios Zootropolis.

I fan potranno votare durante il live streaming dello spettacolo negli Stati Uniti e in Canada tramite disneyplus.com/vote. I fan statunitensi possono anche votare tramite SMS/sms (potrebbero essere applicate tariffe per messaggi e dati). Questa stagione, in Canada sarà disponibile la votazione online dal vivo. Con ogni episodio successivo, i voti degli spettatori dal vivo verranno combinati con i punteggi dei giudici per determinare quali coppie potrebbero essere a rischio di eliminazione.

Ballando con le stelle è la serie di successo condotta dalla top model e imprenditrice Tyra Banks e dall’attore e personaggio televisivo Alfonso Ribeiro in cui le celebrità sono accoppiate con ballerini addestrati per competere in coreografie a tema che vengono giudicate da una giuria di rinomati esperti di sala da ballo, tra cui Len Goodman, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli e Derek Hough.

Le coppie (insieme ai loro stili di ballo e canzoni) sono le seguenti:

Il modello di fitness e attore Joseph Baena e la professionista Daniella Karagach eseguiranno un Charleston da “A Star is Born”. Ercole

La star del cinema Selma Blair e la professionista Sasha Farber eseguiranno un Quickstep su “The Muppet Show Theme” da Lo spettacolo dei Muppet

L’attore e cantante Wayne Brady e il professionista Witney Carson eseguiranno una routine jazz per “Wait For It” da Hamilton

Sam Champion, collaboratore di Good Morning America e conduttore meteorologico della WABC-TV New York, e la professionista Cheryl Burke si esibiranno in un Paso Doble a “The Greatest Show” da Il più grande showman

La star di TikTok Charli D’Amelio e il professionista Mark Ballas eseguiranno una routine jazz al “Tema principale del titolo ‘The Simpsons'” da I Simpson

Heidi D’Amelio (Lo spettacolo di D’Amelio) e il pro Artem Chigvintsev eseguiranno un valzer viennese su “Chim Chim Cher-ee” da Mary Poppins

La star country Jessie James Decker e il professionista Alan Bersten eseguiranno un Jive su “One Way Or Another” da Hocus Pocus 2

La star televisiva Trevor Donovan e la professionista Emma Slater eseguiranno un samba in “Life is a Highway” di Disney e Pixar Macchine

Daniel Durant (vincitore dell’Oscar® CODA) e la pro Britt Stewart eseguiranno un Quickstep per “Finally Free” from High School Musical: Il Musical: La Serie

Vinny Guadagnino (Jersey Shore) e il pro Koko Iwasaki eseguiranno un samba su “Il Gatto E La Volpe” di Disney e Pixar’s Luca

La superstar della drag queen Shangela e il professionista Gleb Savchenko eseguiranno un Charleston per “Dig A Little Deeper” dai Walt Disney Animation Studios’ La principessa e il ranocchio

L’artista disco di platino Jordin Sparks e il professionista Brandon Armstrong eseguiranno una routine jazz su “Remember Me” di Disney e Pixar Cocco

Gabby Windey (L’addio al nubilato) e il pro Val Chmerkovskiy eseguiranno un Quickstep a “Mr. Blue Sky” dei Marvel Studios’ Guardiani della Galassia Vol. 2

Dopo ben 30 stagioni su ABC, Ballando con le stelle si trasferisce nella sua nuova casa su Disney+, in anteprima esclusivamente negli Stati Uniti e in Canada, rendendo “Ballando con le stelle” la prima serie live a debuttare sul servizio di streaming.

